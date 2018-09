El Reall Murcia suma un año más sin ganar al Recreativo en Nueva Condomina (2-2)

Real Murcia y Recreativo de Huelva afrontaban en Nueva Condomina un partido en el que el gol se presentaba caro. Los locales con 300 minutos sin marcar mientras que los rivales no habían encajado en las tres primera jornadas de competición. Una de las sorpresas del partido estuvo en el palco con la presencia de Quique Pina y Juan Carlos Cordero, algo que no sucedía desde mucho tiempo atrás.

El desarrollo del encuentro fue muy distinto a la esperado ya que ambos equipos buscaron la portería contraría. El Real Murcia tuvo sus ocasiones con Manel y Aquino, los granas buscaban la portería de Marc Martínez mientras que los de José María Salmerón buscaban el contragolpe e incluso Caye Quintana tuvo una primera ocasión que obligó a intervenir a Mackay. Con el paso de los minutos los de Manolo Herrero, con entradas por las bandas de Jesús Alfaro, Heber Pena y David Forniés mientras Daniel Aquino lo intentó desde fuera obligando a Marc Martínez, portero del cuadro onubense, a realizar una gran intervención para evitar el primer tanto grana. El trabajo murcianista dio sus frutos en el minuto 27 tras una gran acción de Forniés por la banda izquierda puso un balón para que Jesús Alfaro, 327 minutos después acabara con la sequía del Murcia. A pesar de estar por delante en el marcador el Real Murcia continuaba insistiendo hasta que una nueva acción por banda izquierda, esta vez de Pena, fue rematada por Dani Aquino para hacer el 2-0, parecía que así se iba a llegar al intermedio pero sólo dos minutos después Caye Quintana remataba de cabeza un centro desde la derecha para poner el 2-1. Así se llegó al descanso de un partido que sorprendió a los asistentes por el buen hacer de ambos conjuntos.

En la reanudación los visitantes salieron a buscar el empate y se hicieron dueños del juego mientras que los de Herrero esperaban atrás buscando un contragolpe para poner la sentencia al partido. Los onubenses tenían más el balón pero apenas creaban peligro, el juego de ambos conjuntos bajó bastante con respecto al primer acto. Todo cambió cuando el minuto 60 se produjo la jornada tonta de la temporada y la más absurda en la historia de Nueva Condomina, una cesión de la defensa murcianista a su portero que este no acierta a despejar y el balón entra en su portería. Lejos de venirse abajo tras esta jugada los locales buscaron el gol del triunfo. El técnico dio entrada a Víctor Curto, que volvía once meses después a los terrenos de juego, por un cansado Dani Aquino. Cuando sólo llevaba un minuto sobre el terreno de juego lanzó una falta sobre la portería visitante que con el portero ya batido impactó contra el poste y en el rechace sus compañeros no acertaron a marcar, por segunda vez en el partido la suerte se alió con los de Salmerón.

Esta fue la última opción para ambos equipos con Recre esperando y un Real Murcia con pocas ideas en la recta final. De esta manera son ya doce años los que llevan los granas sin superar al conjunto onubense en Nueva Condomina.