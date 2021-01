El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Murcia han exigido este jueves la dimisión del concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello, que es médico y ha estado poniendo la vacuna contra el coronavirus estos días, por habérsela puesto él.

En un comunicado, el PSOE califica de "show" del edil su labor como vacunador en el albergue de transeúntes de la Fundación Jesús Abandonado, de la orden hospitalaria de San Juan de Dios en esa ciudad, "un intento de coartada para justificar su propia vacunación", según la concejala en la oposición Esther Nevado.

"Esperamos su renuncia al cargo y si no, exigiremos al alcalde, José Ballesta, que le cese, pues es absolutamente inadmisible su comportamiento y su desfachatez", añade.

También dice confiar en que Ciudadanos, socio de Gobierno local del PP, "se ponga de frente y exija que se depuren responsabilidades, como hizo ayer" en el caso el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.

Para el edil de Vox José Palma, el nombre de Coello "se une a la lista de la vergüenza de los políticos que se han vacunado antes de tiempo abusando de su poder sin miramientos y sin respetar el protocolo impuesto por el Ministerio de Sanidad".

Desde el grupo del PP han indicado que Coello "se ha implicado de forma directa en la primera línea de la campaña de vacunación participando de manera activa en ella, una implicación de la que se ha dado cuenta con transparencia y ha quedado reflejada en los medios de comunicación".

Detallan que vacunó a cerca de 300 personas en los últimos días: el pasado sábado a odontólogos, fisioterapeutas y personal de clínicas médicas y este martes a cien usuarios y trabajadores de Jesús Abandonado en la segunda dosis, pues la primera se les administró con sobrantes del centro de personas con discapacidad de la pedanía de Churra.

Asimilan su caso al del portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento y secretario general local del PSOE, José Antonio Serrano, jefe del servicio de urgencias del hospital murciano José María Morales Meseguer, profesional sanitario de primera línea con prioridad para ser vacunado tras usuarios y trabajadores de residencias de ancianos y centros de discapacitados.

Felipe Coello: "El jefe del equipo de vacunación me dijo que, si quería seguir vacunando, me la tenía que poner"

Felipe Coello, ha explicado a COPE Murcia que "a lo largo del día de hoy" tenía previsto ponerse la vacuna contra el coronavirus "a mediodía me la he puesto, cuando he tenido un hueco en mis tareas". Alega el edil que él es "médico y vacunador" y estos días se encuentra en primera línea, administrando dosis a quienes lo necesiten. El martes se desplazó a dependencias de Jesús Abandonado, a vacunar a usuarios y trabajadores, pues "quiero participar y ayudar, echar una mano". Así que seguirá vacunando. Este viernes no puedo pero mi intención es hacerlo durante el fin de semana.

Coello ha reconocido que "no es prioritario que me vacunen a mi pero el jefe del equipo de vacunación me dijo que, si quería seguir vacunando, me la tenía que poner".