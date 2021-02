PSOE Murcia pregunta a Ballesta "a qué espera" para convocar la Comisión de Investigación de Vacunación

El Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de Murcia ha cuestionado al alcalde de Murcia, José Ballesta, a cerca del inicio de la Comisión de Investigación sobre la Vacunación que aprobó el Pleno Municipal en su última sesión. Desde las filas socialistas esperan que esta comisión permita esclarecer el destino de las dosis inoculadas desde los servicios municipales.

La concejala socialista Esther Nevado ha afirmado que "el alcalde no es consciente de la gravedad de este asunto, pero nosotros sí, porque hay muchas personas mayores que están aguantando sin ver a sus nietos, encerrados en sus casas, por miedo al Covid", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Por eso, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que en el último Pleno todos los grupos, a excepción del PP, aprobaron celebrar una Comisión de Investigación para "aclarar todo el procedimiento de vacunación realizado desde el Ayuntamiento de Murcia y que se ha descubierto como fraudulento por incluir entre los vacunados a cargos, como el concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, a quienes no les correspondía por no ser personal de riesgo".

Por ello, Nevado se pregunta "a qué está esperando el alcalde Ballesta para convocar y celebrar esta Comisión y la auditoría, desde luego lo único que de momento ha hecho es intentar cubrir con silencio y echar tierra para esconder todo este asunto que tanto escándalo está provocando, ni toma las decisiones pertinentes para depurar responsabilidades ni asume lo aprobado en el Pleno".

Al respecto, ha apuntado que, mientras aquí, en el Ayuntamiento, "hace oídos sordos, en la Asamblea Regional tendrá que dar explicaciones".

Asimismo, Nevado ha considerado que "el alcalde no es consciente de que se ha jugado con la vida de la gente cuando se han aprovechado vacunas para administrarlas a personas afines sin ser prioritarias según el protocolo, un protocolo que está claro, absolutamente definido y que no genera ningún tipo de confusión".

De este modo, la edil del PSOE ha insistido que "hay que aclarar muchos detalles. Tenemos que saber por qué no se han administrado las dosis bien, si hay vacunas robadas y si están registradas las que han llegado y las que se han puesto, porque nos tememos que hay muchas que no están registradas. Por ello es tan importante la auditoría".

Además, Nevado ha asegurado que "desde el Grupo Socialista sí somos conscientes de la gravedad de este asunto porque hay muchas personas mayores en nuestro municipio que están aguantando sin ver a sus nietos, encerrados en sus casas por miedo al Covid, y ellos están antes que cualquier concejal que se dedica a la política en exclusiva, como Coello".

Para la edil, "está claro que mientras que no estén todos los datos exactos, mientras no se admita dónde están los errores y el fraude, no podemos garantizar nuevas fases del proceso de vacunación correctas e íntegras". Además, "hace una semana remití varias comunicaciones interiores para recabar información y, por supuesto, no me han contestado y eso que algunas de las preguntas se responden con un sí o un no".

Por último, desde el Grupo Municipal Socialista han expresado que "no vamos a dar por buenas ni las escasas explicaciones dadas ni el silencio, ni tampoco vamos a facilitar al PP lo que está buscando, que el paso del tiempo lo tape todo, no, porque, insisto, se está jugando con la vida y la muerte de nuestros vecinos y vecinas".