PPRM exige a Sánchez un Plan Nacional de Rescate que "al menos iguale" las ayudas de López Miras

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido en la Asamblea Regional al Gobierno de España "un Plan Nacional de Rescate a la Hostelería con un paquete de ayudas que, al menos iguale, a las del Gobierno regional".

Así lo ha anunciado el portavoz 'popular' Joaquín Segado, quien demanda aportaciones "a fondo perdido para los hosteleros que hayan cerrado temporalmente sus negocios en esta segunda oleada, y una inyección de liquidez para afrontar pagos como el alquiler, cuotas, préstamos, productos perecederos e impuestos", ha dicho.

"El Gobierno regional se ha visto obligado a tomar medidas difíciles para contener la progresión de la pandemia, que presenta una situación extremadamente delicada", ha recordado Segado, quien considera que "López Miras ha actuado con valentía para salvar vidas, al tiempo que ha abierto líneas de apoyo para amortiguar los efectos de las decisiones en el sector hostelero".

"Un paquete de ayudas fruto del diálogo con el sector", ha afirmado Segado, quien ha recordado que "van dirigidas a que puedan afrontar los gastos de alquiler, productos perecederos, el impuesto de bienes inmuebles (IBI), para el tiempo que dure este cierre".

"Nunca antes un Gobierno regional había adoptado un plan de rescate de este calado. Y ello a pesar de todas las dificultades económicas a la que se enfrenta una Región infrafinanciada y a la cola de todas las ayudas económicas del Gobierno de España", ha señalado.

El portavoz 'popular' recuerda que "López Miras ya ha puesto 23 millones de euros a disposición del sector hostelero y turístico, frente al abandono de Sánchez". E insta al Ejecutivo nacional a "actuar en el marco de sus competencias y tome decisiones como aplicar el IVA superreducido al sector de la hostelería, ampliar los ERTE hasta que dure el estado de alarma, aprobar una moratoria y exención fiscal para empresas sin ingresos, y una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos empleados en el sector".

"A ingresos cero, cuota cero", ha insistido Segado, quien también considera esencial "nuevas líneas de créditos ICO y un plan de ayudas al alquiler".

"Si no se trabaja de forma coordinada en todos los niveles de la Administración, no seremos efectivos y el Gobierno de España, con Sánchez a la cabeza, no puede seguir sacudiéndose la responsabilidad, su implicación es urgente y necesaria para mantener a flote el sector hostelero", ha concluido.