PP: " "Por mucho que le pese a los socialistas, López Miras seguirá exigiendo más vacunas"

La portavoz del PP en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha asegurado que "por mucho que le pese a los socialistas", el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "seguirá exigiendo más vacunas para acelerar el ritmo de vacunación en la Región y un plan B jurídico que ofrezca garantías jurídicas a las comunidades tras el estado de alarma, porque el Gobierno regional no se va a quedar de brazos cruzados".

Guardiola ha remarcado que "a nosotros sí nos preocupa que Sánchez fíe todo a su teórico plan de vacunas, porque hasta el momento acertado en sus predicciones no ha sido", informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El presidente del Gobierno no puede decir con un mes de antelación que va a levantar el estado de alarma sin dar medidas alterativas a las comunidades y sin saber cómo estarán los contagios ante la cuarta ola", ha aseverado la 'popular'.

Para Guardiola, "volvemos a ver al Sánchez en modo campaña al que no le importa la pandemia utilizando la vacunación como instrumento electoral" y "haciendo anuncios que no sabe si va a poder cumplir y por los que tendrá que responder".

"Sánchez atribuye las vacunas que aún no ha puesto, pero no se atribuye el compromiso incumplido de no vacunar al 80 por ciento de los mayores de 80 años antes de final de marzo, por falta de vacunas", ha dicho Guardiola, para añadir que el presidente del Ejecutivo central "se apresuró a poner la etiqueta del Gobierno de España en la primera remesa de vacunas, pero cuando las cosas no van bien la culpa es de la Unión Europea o de las comunidades autónomas".

Por último, la parlamentaria ha incidido en que "el Gobierno de López Miras ha tendido que poner en marcha medidas sin ningún tipo de coordinación por parte del Gobierno de Sánchez, que ni siquiera ha sido capaz de ofrecer un plan B jurídico que respalde a las comunidades autónomas tras el estado de alarma, tal y como le ha pedido el presidente Casado desde hace meses".