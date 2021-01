Policía Local de Murcia impone cerca de 700 denuncias este fin de semana por incumplir las normas anticovid

La Policía Local de Murcia impuso el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo, un total de 687 denuncias por incumplir la normas dictadas por las autoridades sanitarias para minimizar la expansión del coronavirus.

La mayoría de ellas han sido por no usar mascarilla (296 sanciones), por no cumplir la limitación de movilidad nocturna (169) y por no respetar la restricción territorial (66).

Desde que entrara en vigor la nueva normativa, la Policía Local de Murcia ha impuesto 1.523 sanciones por exceder el número de 6 personas no convivientes por grupo y 1.323 por incumplir la restricción territorial.

Asimismo, se ha vigilado el cumplimiento del toque de queda con la apertura de un total de 3.008 expedientes. Por fumar sin mantener la distancia de seguridad se han impuesto 684 sanciones.

En total, 22.951 personas han sido sancionadas por no usar o usar incorrectamente la mascarilla desde que entró en vigor la normativa el pasado 18 de julio. En cuanto a exceder el aforo en vehículos, se han abierto 1.612 expedientes.

Por último, se han impuesto sanciones a 603 sanciones a locales, por diversos motivos, en su mayoría por no haber suspendido la actividad de local de copas y por incumplir el horario de cierre.

Uno de las sanciones se impusieron en la noche de este domingo, cuando una patrulla de la Policía Local en Alquería interceptó a un conductor que realizó una maniobra para evitar cruzarse con el coche policial en la carretera de Beniel, formulando denuncias por tenencia de drogas, saltarse el toque de queda y portar armas prohibidas.

Además, en la tarde ayer fueron detenidos dos hombres Cabezo de Torres por un presunto delito contra la salud pública, interviniendo los agentes dinero en efectivo y marihuana.