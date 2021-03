Podemos denuncia que el Gobierno regional “no ha puesto ni el 70% de las vacunas que ha recibido”

La Región de Murcia sigue en el vagón de cola respecto a la campaña de vacunación, siendo la cuarta comunidad que menos dosis ha administrado. Rafael Esteban, diputado autonómico de Podemos, ha denunciado que mientras López Miras “lloraba hace unos días asegurando que el Gobierno de España no enviaba vacunas a la Región de Murcia”, la realidad es que “la Región no ha puesto ni siquiera el 70% de las vacunas que ha recibido”. A esta falta de eficacia hay que sumar el hecho de que “muchas de esas vacunas han ido donde no debían”, algo que Podemos ya ha denunciado a la fiscalía, que ha abierto diligencias contra los implicados. El diputado ha asegurado que, “lejos de acabarse el debate, como pretendía López Miras cuando el ex consejero Villegas se vio obligado a dimitir por la presión ciudadana”, cada día “asistimos a un nuevo capítulo de este escándalo”.

Ante el retraso a la hora de llevar a cabo la inmunización de los murcianos y murcianas, Esteban ha exigido al gobierno regional que “se centre en lo importante” y deje “de una vez” la lucha por los sillones que mantiene en su propio Consejo de Gobierno. El diputado regional de Podemos ha apostado por reforzar la campaña de vacunación “de forma urgente” con “más personal y medios para acelerar las inmunizaciones y luchar para evitar la propagación de la pandemia o la llegada de la cuarta ola”. El representante de Podemos ha insistido en que para poder llevar a cabo ese incremento en el personal, es necesario “presentar ya unos presupuestos con refuerzos en sanidad y medios”, y ha recordado que actualmente la Región de Murcia “continúa con unos presupuestos prorrogados que contienen recortes en material hospitalario y recetas”. “No puede ser que sigamos a la cola en vacunaciones cuando hay enfermeros y enfermeras en las listas del SMS deseando trabajar”, ha apostillado Esteban.