Podemos califica de cacicada "El intento del Gobierno regional de prohibir las manifestaciones feministas"

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha reprochado que "el intento del Gobierno regional de prohibir las manifestaciones feministas ha sido una auténtica cacicada", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, ha denunciado públicamente que al Partido Popular y Ciudadanos "se les ve el plumero" cuando "sólo piden la prohibición para las manifestaciones del 8M", mientras que "ni siquiera se han pronunciado, e incluso a alguna han asistido", sobre las otras 419 movilizaciones que se han convocado en la Región de Murcia durante la pandemia.

A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, critica que el Gobierno regional de Murcia "ha intentado impedir la celebración de concentraciones y actos reivindicativos en la Comunidad Autónoma".

Marín ha insistido en que la actitud del Equipo de Gobierno, en especial de la Consejería de Salud, supone una "cacicada" y "una cesión más ante las presiones de la extrema derecha".

Marín, que ha anunciado que su formación "siguiendo las directrices del Ministerio de Igualdad y para cumplir con la normativa sanitaria, no convocará grandes movilizaciones para reivindicar los derechos de las mujeres", ha denunciado que la petición de la Consejería de Salud para que no se autorizasen las manifestaciones "no contaba con ningún informe sanitario en este sentido", por lo que se trata de una "motivación únicamente política".

Para la diputada de Podemos, es "muy esclarecedor" que el Gobierno regional "no haya pedido a Delegación del Gobierno que suspenda o que no autorice ni una de las 419 manifestaciones convocadas durante este último año en la Región, pero que justo ahora, cuando además los datos de contagio son más bajos, vea el peligro".

Marín ha destacado que "la misma legitimidad y derecho que tenían los sectores económicos y sociales que han convocado esos actos, son los que hoy tiene el movimiento feminista para salir a la calle de manera ordenada y organizada, cumpliendo con todas las recomendaciones de sanidad".

La portavoz de Podemos ha señalado que al Gobierno regional "se le ve mucho el plumero" cuando "solamente le molestan las movilizaciones de las mujeres".

La diputada ha recordado que el Partido Popular y Ciudadanos han "animado y apoyado" manifestaciones contra la Ley Celaá, o contra las restricciones sanitarias del Ministerio de Sanidad para frenar los contagios. Sin embargo, destaca Marín, "han intentado prohibir cualquier tipo de actos feministas", cediendo una vez más a los "dictados de la ultraderecha y criminalizando al movimiento feminista".