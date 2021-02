Platos rotos para protestar por la ruina de la hostelería

La directiva de Hostemur, en representación de todo el sector hostelero de la Región de Murcia, ha protagonizado hoy una simbólica rotura de platos frente a la Delegación del Gobierno. Un sector que asegura sentirse señalado desde el minuto 1 de la pandemia.

El presidente de Bares y Restaurantes de Hostemur, José María Rubiales, ha recordado que se han perdido ya miles de puestos de trabajo "cuando ha quedado demostrado que nosotros no somos el problema". Rubiales ha añadido que "estamos aquí ante la Delegación del Gobierno porque pedimos al Ejecutivo central un plan de rescate nacional igual que se ha hecho en otros países de nuestro entorno como Francia o Alemania, donde se compensa al sector con un 75 por ciento de la facturación del año anterior. Sin embargo, añade, aquí no hay nada cuando incluso algunos jueces ya están determinando que,, aún teniendo en cuenta la situación sanitaria, hay que ayudar a mantener a un sector que ahora mismo está en la más completa ruina".

Desde Hostemur también han criticado hoy al Gobierno regional por la última medida adoptada ayer en relación a la apertura de terrrazas en 20 municipios con un máximo del 75 por ciento y sólo para convivientes. Según Rubiales, "cada semana nos vienen con una sorpresa más rocambolesca y con soluciones peores. Lo de los convivientes nos parece que roza el absurdo ya que nosotros no somos policías y no podemos investigar si quienes se sientan en nuestras terrazas son convivientes o no".

Desde Hostemur se ha enviado además un mensaje a los ayuntamientos de la Región, en especial al de Murcia, para que aplique medidas como la exención total de tasas de terrazas de este año y del anterior, del IBI o se eliminen las tasas de recogida de basuras.