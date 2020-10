La plataforma Marea Verde pide clases los 5 días a la semana para acabar con "desigualdad"

La Plataforma por la Escuela Pública-Marea Verde ha exigido este lunes a la consejería de Educación y Cultura que articule las medidas suficientes para acabar con la semipresencialidad en las aulas y se retomen las clases para todos los alumnos los cinco días lectivos, con el fin de acabar con la "desigualdad".

La portavoz de esta plataforma, Francisca López, ha asegurado ante la Comisión de Reconstrucción Socioeconómica de la Asamblea Regional que el ejecutivo autonómico ha "perdido meses sin hacer nada" y le ha acusado de "falta de diálogo" con la comunidad educativa.

Para López, la actuación de la consejería de Educación ha estado basada en la "incertidumbre" y la "inseguridad", lo que ha causado "miedo" en las familias y "malestar" en todos los sectores educativos.

En opinión de la portavoz de la Marea Verde, la contratación de 1.500 docentes como "personal Covid" no ha acabado con la semipresencialidad, que "no es efectiva", no garantiza la seguridad en las aulas, echa "por tierra" la conciliación laboral y familiar de los progenitores, sobre los que recae la "carga" de la situación provocada por el coronavirus.

López ha abogado por recuperar la jornada lectiva completa y el desdoble de aulas bajando las ratios, para lo cual ha pedido que se contraten los cerca de 3.000 docentes que se perdieron en la anterior crisis económica, crear espacios alternativos y actividades al aire libre y reforzar los medios digitales.

Además, ha apoyado que los profesionales sanitarios estén en los centros educativos porque los docentes no están formados y capacitados para decidir sobre el estado de salud de los alumnos, ademá de reforzar las plantillas de limpieza que deben desinfectar las aulas.

Finalmente, la portavoz de la plataforma ha advertido de que el sistema educativo regional no estaba preparado para el salto a la educación a distancia.

Desde los grupos parlamentarios, PSOE y Podemos han criticado que la Región de Murcia sea la única que ha apostado por la semispresencialidad en todos los niveles educativos, mientras que Vox también ha criticado esta apuesta del Gobierno regional.

Sin embargo, PP y Cs han defendido la gestión del Gobierno regional en el inicio del curso escolar porque ningún centro educativo ha tenido que cerrar por los brotes, mientras que han reclamado al ministerio de Educación que flexibilice el currículo académico.