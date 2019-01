Nuria Fuentes: "Es un descaro, que Pedro Sánchez venga a la Región y no mencione los trasvases y el Mar Menor"

"Es un descaro que un presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez venga a la Región y no mencione los trasvases, la financiación autonómica y la regeneración del Mar Menor", ha afirmado la portavoz regional del Partido Popular, Nuria Fuentes, ante la presencia hoy del secretario general de los socialistas en Puente Tocinos.

"Y lo más grave", ha añadido Fuentes, "es que los socialistas murcianos con Diego Conesa claudiquen ante ese ninguneo que obvia las demandas de los ciudadanos de la Región de Murcia".

La dirigente 'popular' considera que el presidente del Gobierno de España "ha venido a Murcia a pasearse en avión porque no le hemos escuchado ni una sola solución, ni un solo compromiso con los problemas de nuestra comunidad autónoma".

"Mientras Pablo Casado hablaba en Madrid, en nuestra Convención Nacional de un Pacto Nacional de Agua que una las demandas y necesidades de las comunidades autónomas, Pedro Sánchez en Murcia no se moja, obvia comprometerse con la continuidad del Tajo y menosprecia a los regantes", ha afirmado la portavoz regional del PP, para quien esta actitud "es una forma de reírse de los murcianos".

La portavoz regional del PP ha dicho que "no se puede venir a la Región a defender los PGE de 2019 que no presupuestan ni un euro para la regeneración del Mar Menor y no comprometerse a reparar esta injusticia", en referencia a la ausencia de compromisos del presidente del Gobierno.

Y respecto a la financiación autonómica ha lamentado que Pedro Sánchez "mantenga el castigo sobre los murcianos como los españoles peor financiados de España por un injusto sistema que puso en marcha Zapatero en 2009".