Un nuevo modelo de quiosco de la ONCE ocupa desde hoy las calles de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta y el delegado territorial en Murcia de la Organización Nacional de Ciegos de España, Juan Carlos Morejón, han asistidó hoy a la inauguración del nuevo quiosco de la ONCE, un modelo de cabina renovado que se ha instalado en la Gran Vía y que supone una importante mejora funcional y comercial tanto para los vendedores como para el público, con un diseño que garantiza los requisitos de accesibilidad universal.

José Ballesta destacó que “a lo largo de estos más de 80 años de fructífera existencia, la ONCE no ha perdido los principios de su espíritu fundacional: visibilizar los obstáculos que no permiten a todas las personas tener una vida plena e inclusiva y trabajar por la igualdad efectiva de oportunidades de todos los seres humanos”.

Hay que recordar que Murcia ha sido distinguida con el premio Reina Letizia de promoción de Accesibilidad Universal de Municipios, una distinción de carácter internacional, que promueve el Real Patronato sobre Discapacidad, y que José Ballesta recogerá de manos de Su Majestad la Reina el próximo 9 de julio en Almagro (Ciudad Real).

Actualmente Murcia dispone de 52 puestos de venta de la ONCE (47 en distintos espacios públicos a pie de calle y 5 en centros comerciales). Está previsto que en los próximos meses se instalen más quioscos renovados con el objeto de mejorar la experiencia de venta del vendedor y del comprador.

Además, la cabina presenta en sus laterales exteriores frases en braille. De este modo, los transeúntes podrán identificar que se trata de un quiosco de la ONCE, facilitando la identificación de la institución.

La posición estratégica de las diferentes zonas de exposición permite que el cliente pueda visualizar toda la oferta de productos de juego.