Murcia sanciona a la empresa concesionaria de parques y jardines por retrasarse en el jardín de Fofó

El Ayuntamiento de Murcia ha sancionado a la empresa concesionaria de parques y jardines por un retraso de más de un mes en la ejecución del jardín de Fofó, según informaron fuentes del PP de Murcia en un comunicado.

El PP ha contestado así al Grupo Municipal Socialista, que este miércoles ha acusado al equipo del alcalde José Ballesta de "intentar ocultar con una hoja de parra las vergüenzas de uno de los grandes contratos de este Ayuntamiento, el de Parques y Jardines, de 60 millones de euros", ya que según ha comentado el concejal Antonio Benito, "imponer una multa de 132.000 euros a una empresa que no ha cumplido con decenas de mejoras y obras en las zonas verdes del municipio, tal y como se comprometió, es de una benevolencia excesiva, como si tuviéramos que portarnos bien porque le debemos mucho".

En este sentido, el PP ha dicho que el Ayuntamiento, a través de los técnicos municipales, abrió de oficio expedienté en enero de 2020 a la empresa concesionaria y hace dos semanas los ingenieros municipales propusieron una sanción de 132.000 euros, probablemente la más ejemplar de la historia del Ayuntamiento.

"Dos meses después los grupos de oposición, como siempre tarde, se quisieron sumar al control de este contrato por parte del servicio", según el PP. Los responsables del Servicio de Parques y Jardines, técnicos municipales, añade, "están siendo implacables en el seguimiento y ejecución de los proyectos siguiendo el procedimiento que marca el propio pliego de condiciones y la ley de contratos".

En este sentido, el PP ha destacado que el Ayuntamiento "está actuando con total transparencia y rigor en este procedimiento sancionador". Solo en el último año, explica el PP, "se ha remitido hasta el último papel de este expediente, que asciende a más de 5.252 documentos en 14 comunicaciones distintas (más de 1 al mes) a los grupos de oposición y a la Comisión de Vigilancia de la Contratación".

En distintas comunicaciones, de manera "ágil y diligente", se le ha hecho llegar la documentación según la siguiente relación de fechas: 10 de febrero de 2020; 12 de febrero de 2020; 18 de febrero de 2020; 6 de marzo de 2020; 15 de abril de 2020 (comunicación 1); 15 de abril de 2020 (comunicación 2); 15 de mayo de 2020; 18 de mayo de 2020 (comunicación 1); 18 de mayo de 2020 (comunicación 2); 11 de junio de 2020; 30 de junio de 2020; 3 de julio de 2020 (comunicación 1); 3 de julio de 2020 (comunicación 2); 9 Noviembre de 2020; 11 febrero de 2021; y 23 de febrero de 2021.

Así como todas las respuestas a las cuestiones formuladas en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Contratación que constan en las actas correspondientes y las que con posterioridad y de forma reciente se han reformulado.

El concejal José Guillén explica que los técnicos ya enviaron el pasado mes de enero de 2020, hace ya más de un año, diversos requerimientos a las distintas empresas responsables del contrato solicitándoles que se ajustaran a los periodos de ejecución.

Tras escuchar sus alegaciones hace más de dos semanas, el jefe del servicio de Medioambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia ha propuesto la sanción de más de 132.000 euros por el retraso en el cumplimiento de un 0,5% del contrato de mantenimiento, en concreto en dos de las 39 obras de mejora que correspondían al acondicionamiento y renovación del parque de Fofó.

Aún quedan tres obras en ejecución que tras haber obtenido los preceptivos permisos por la parte de la Dirección de Bienes Culturales, si sufriesen algún retraso sobre el plazo estipulado de seis meses, también podrían generar el que se abriese un nuevo expediente de sanción a la empresa si esta no cumple con las condiciones y plazos acordados, según las mismas fuentes.

La "ignorancia es atrevida y no deja de ser denunciable", según el PP, que destaca que el desconocimiento administrativo "rebasa todos los límites y además no se puede establecer presunciones de culpabilidad en las afirmaciones, motivadas por un interés político más allá del interés público. Hay que cumplir los procedimientos a rajatabla".

"No creemos en la política del boicot, la confusión, el confrontamiento y la improvisación", según el PP, que ha señalado que "no nos gusta actuar como jueces y verdugos sino en pro de la aplicación objetiva de los principios básicos de prudencia, proporcionalidad y motivación de los actos administrativos con el fin de mejorar los servicios públicos porque para el Gobierno municipal el fin no justifica los medios".

Una vez redactada y finalizada la propuesta de sanción por parte de los tecnicos municipales de Parques y Jardines, es ahora el servicio de Contratación que dirige Mario Gómez el que "deberá proponer a la Junta de Gobierno la sanción definitiva, aumentada o reducida en su cuantía, para su ratificación, en función de las alegaciones presentadas en trámite de audiencia de diez días por las empresas concesionarias".

El Gobierno municipal, según el PP, está realizando la mayor transformación de los Parques y Jardines del municipio, habiendo finalizado más de 600 obras en nuestras zonas verdes. "Para nosotros el rigor, la seriedad técnica y el cumplimiento de la legalidad está por encima de todo, rindiendo cuentas de nuestro compromiso con los murcianos, quienes nos eligieron para ejecutarlos", ha concluido.

"Estamos cambiando Murcia, dentro de un plan integral de reformas que busca embellecer nuestro querido municipio, recuperando sus espacios verdes, mejorando nuestro medio ambiente y, a través de ello, mejorando la calidad de vida de los murcianos" ha destacado José Guillén.