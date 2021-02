El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, presentó esta mañana en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería la campaña ‘Murcia Grita Cultura’, que da impulso y visibilidad a los cuatro grandes proyectos municipales que van a apoyar y fomentar el desarrollo de iniciativas culturales durante el año 2021 en el municipio, entre las que destaca la segunda convocatoria anual del programa Reactivos Culturales, al que se va a destinar un millón de euros.

“Tras declarar la Cultura como actividad esencial el 12 de abril del pasado año, ha sido mucho el trabajo que hemos desarrollado para apoyar a los artistas en todas las etapas de su carrera profesional. Desde el Ayuntamiento de Murcia reafirmamos la cultura como actividad esencial con el lanzamiento de cuatro programas municipales que contribuyen al crecimiento del tejido artístico y creativo de Murcia, dándoles visibilidad a través de la campaña ‘Murcia Grita Cultura”, destacó José Ballesta durante el acto.

En concreto, los cuatro proyectos que engloba la campaña son: Reactivos Culturales, que este año contará con 11 líneas de trabajo; ‘Tubos de Ensayo’, que pondrá a disposición de los creadores más de 100 residencias artísticas repartidas en 67 espacios culturales del municipio; ‘Salas Abiertas’, que harán la cultura más accesible y la sacarán a las calles y plazas murcianas cuando la situación epidemiológica lo permita; y la producción de contenidos digitales, llevando la cultura a todos los hogares.

‘Haz que tu voz resuene’

‘La Cultura no es de unos pocos, la Cultura es de todos. La Cultura es mucho más que patrimonio, historia y tradición, también son tus sueños y el futuro que quieres. Es aprender a amar las diferencias. Es eso que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. No es un lujo, no es una opción. La Cultura es una necesidad, por eso en Murcia rompemos el silencio: Murcia Grita Cultura!’, es la narración del spot audiovisual de esta campaña, que tiene como lema ‘Haz que tu voz resuene’.

‘Murcia Grita Cultura’ se extenderá desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo. Entre otras acciones, contempla la instalación de 480 mupis en las principales capitales españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia, dando visibilidad a los cuatro grandes proyectos cultuales del Consistorio murciano –Reactivos Culturales, ‘Tubos de Ensayo’, ‘Salas Abiertas’ y producción de contenidos digitales–, impulsando la Marca Murcia y su Modelo Cultural.

11 nuevas líneas de Reactivos Culturales y 1 millón de euros

La nueva convocatoria anual de Reactivos Culturales seleccionará –igual que el año pasado–, la contratación de proyectos que sean originales e innovadores, aceptando propuestas de cualquier disciplina artística o creativa: artes escénicas, música, artes plásticas y visuales, proyectos audiovisuales, fotografía, proyectos de poesía o literatura, gastronomía, innovación urbana, educación y mediación, tradición y folklore, proyectos de barrio, tecnología y robótica, y cualquier otra manifestación creativa debidamente justificada.

Este año, la convocatoria consta de 11 líneas de trabajo, a las que se destinará un importe máximo de 1.000.000 euros, que son:

1. Línea Cuartel Creatividad.

2. Línea Cuartel Gastronomía.

3. Línea Cuartel Mediación Infantil.

4. Línea Artes Escénicas.

5. Línea Artes Plásticas.

6. Línea Fotografía, Arquitectura y Diseño.

7. Línea Instalaciones Murcia en la Calle.

8. Línea Producción Audiovisual y digital.

9. Línea Tradición y Cultura Popular.

10. Línea Murcia Histórica, Medieval y Tres Culturas.

11. Línea paisaje, ciudad, huerta y agua.

Diversos comités formados por funcionarios del servicio de Cultura evaluarán los proyectos y propuestas de manera transversal, asegurando la calidad requerida, así como su ejecución. El proceso de solicitud es totalmente digital, lo que garantiza que todas las propuestas sean recogidas en un registro telemático.

Los proyectos seleccionados deberán promover valores como la creatividad, la innovación, la inclusión, la igualdad, la sostenibilidad y la responsabilidad con el entorno. Toda la información relativa a esta convocatoria, incluidas las bases y el formulario de solicitud de participación, está disponible en la página web www.culturamurcia.es.

El plazo de presentación de proyectos estará abierto desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 a las 23.59h.

Además de Reactivos Culturales, el Ayuntamiento de Murcia va a desarrollar el programa ‘Tubos de Ensayo’, que pondrá a disposición de los artistas, colectivos y creativos más de 100 residencias artísticas repartidas en 67 espacios culturales de todo el municipio.

Los ‘Tubos de ensayo’ no solo funcionarán como talleres de creación sino que también actuarán como espacios de exhibición y diálogo permanente –además de proporcionar un espacio para trabajar, serán escenarios constantes para muestras, charlas, presentaciones y actividades que los artistas y creativos generen en torno a sus propuestas, difundiendo y compartiendo los proyectos desde el inicio de la residencia y creando un espacio de participación y reflexión hasta la entrega de la propuesta final–.

Esta iniciativa se desarrollará de forma paralela al programa Reactivos Culturales, apoyando la producción de los proyectos artísticos y creativos. Las residencias se otorgarán durante un plazo máximo de 6 meses y tendrán un marcado carácter experimental, aceptándose propuestas en diferentes estados de conceptualización y desarrollo.

Cultura accesible con ‘Salas Abiertas’

Otro de los proyectos que se van a desarrollar en el municipio son las ‘Salas Abiertas’, que sacarán a la calle numerosas iniciativas artísticas, haciendo la cultura más accesible, transparente y participativa, y acercándola a nuevos públicos cuando la pandemia así lo permita y cumpliendo con todas las medidas indicadas por las autoridades sanitarias.

Crear nuevos espacios para la exhibición, contemplación y el conocimiento de iniciativas culturales, así como fomentar la creatividad y la innovación son los objetivos de este proyecto. Para ello, el Consistorio ofrecerá recursos para desarrollar iniciativas que promuevan la interdisciplinariedad, la colaboración y el intercambio, como en el Museo Abierto de Santa Quiteria, un ejemplo de esta nueva propuesta.

Impulso a la producción audiovisual

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia promoverá la producción de contenidos digitales para poner bajo el foco la cultura escondida, el talento oculto o difícil de encontrar, y para producir contenidos que profundicen en la identidad y el patrimonio de Murcia.

Nuevo Modelo Cultural de Murcia abierto a todas las personas

Los cuatro programas municipales mencionados –Reactivos Culturales, ‘Tubos de Ensayo’, ‘Salas Abiertas’ y la producción de contenidos digitales– han sido impulsados bajo las bases del nuevo Modelo Cultural de Murcia, que gira en torno a tres ejes: apoyar a los artistas en todas las etapas de su carrera profesional, llevar la Cultura a todas partes, haciéndola cotidiana y accesible, y potenciar la identidad cultural de Murcia.

Cabe destacar que el Modelo Cultural de Murcia facilita el acceso a los recursos públicos a cualquier persona, colectivo o entidad que tenga un proyecto creativo de interés para el municipio. Las convocatorias, además, están abiertas a personas de cualquier parte del mundo, encontrando así un equilibrio entre las corrientes culturales globales y el apoyo al talento local.

Murcia, la hoja de ruta de la cultura en Europa

En 2020, el programa Reactivos Culturales recibió 796 proyectos distribuidos en 9 líneas de creación, de los que 126 fueron seleccionados y a los que se destinaron 700.000€. La puesta en marcha de este programa fue un éxito rotundo, ya que no solo tuvo impacto a nivel local, sino que también fue seleccionado como experiencia piloto en el ámbito europeo.

“El de Murcia es ahora un Modelo Cultural más ágil, abierto y transparente. Desde el primer momento nació con vocación internacional, tanto para atraer talento de fuera del municipio como para garantizar que nuestros artistas tengan más oportunidades en otras ciudades europeas, una fórmula de gestión que ha sido reconocida en Europa”, destacó José Ballesta.

Durante el acto, el regidor murciano señaló que “no se trata de un modelo de alto impacto a corto plazo. Se trata de un modelo sostenible en el tiempo; se trata de sembrar, apoyar al talento y dar oportunidades a los artistas y creativos para que puedan desarrollarlo”.

En este contexto, ‘Reactivos Culturales’ fue reconocido en el ámbito europeo como un ejemplo de buenas prácticas, para dar impulso al sector cultural y dar respuesta a las dificultades que están afrontando los artistas con motivo de la crisis sanitaria.