Murcia aprueba un segundo plan de ayuda a la hostelería y turismo de 37 millones

El segundo plan de rescate al sector turístico y hotelero incluye una dotación de 37 millones de euros, de los que 35 serán ayudas directas, que se suma al primero aprobado el 7 de noviembre de 2020 con otros 37 millones de euros, según ha anunciado en rueda de prensa en el Palacio de San Esteban el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Así, con la culminación del Plan de Rescate al Turismo y la Hostelería firmado hoy, se destinarán en total 74 millones de euros a iniciativas para impulsar al sector, 57 de ellos de ayudas directas a empresas y autónomos.

Los nuevos fondos, que estarán incluidos en los presupuestos de la Comunidad de 2021, consisten en otra línea de hasta 20 millones de euros en ayudas directas, a fondo perdido, para las empresas de hostelería. A ello se sumarán 10 millones, también en ayudas directas, para las empresas del segmento alojativo, así como otros 5 millones a fondo perdido para las empresas de ocio nocturno y salones de celebraciones.

Asimismo, el Gobierno regional destinará un millón de euros a acciones para promocionar el producto gastronómico y de la hostelería regional, en el marco del proyecto estratégico de la Capital Española de la Gastronomía que ostenta este año la Región. El plan se completa con 600.000 euros para un seguro destinado a asumir los gastos sanitarios, de desplazamiento y de prolongación de la estancia, en caso de contagio, de los turistas nacionales e internacionales que se alojen en establecimientos reglados de la Región.

A todas estas ayudas se suma la exención de tasas autonómicas así como líneas de financiación a coste cero puestas en marcha por el Gobierno regional. “Nuestro compromiso era, es y será no dejar a nadie atrás”, porque “si no hay empresas hoy, no habrá empleo mañana y, sin empleo, no habrá recuperación económica ni social posible”, dijo López Miras, quien aseguró que “somos plenamente conscientes de que algunas decisiones en el ámbito sanitario han tenido un impacto económico”, pero remarcó que “el sacrificio del sector no ha sido en vano ya que las medidas puestas en marcha han funcionado”.

Audio

El presidente nacional de la asociación de empresarios autónomos ATA, Lorenzo Amor, y el presidente de la patronal murciana CROEM, coincidieron este martes en la necesidad de que el Gobierno central también apruebe un plan de estas características que contribuya a que no se pierda empleo en el sector y que tampoco se cierren empresas.

“Algo falla en esta recuperación que tanto necesitamos cuando el Gobierno central con mayor capacidad financiera de nuestra historia no aporta ni un solo euro a la recuperación de las empresas más castigadas por la crisis”, dijo López Miras, quien reclamó ayudas directas para el sector así como la bajada del IVA al 4 por ciento, la exención o moratoria en impuestos del Estado, un aplazamiento y flexibilización en la liquidación del IVA y la suspensión del abono de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos del sector.

Amor recordó que aquel primer plan sirvió de inspiración a otras autonomías porque a la pandemia además de ganarle con medidas sanitarias, hay que llevar a cabo medidas de este tipo para solventar la que denominó "pandemia económica".

El presidente de ATA afirmó que "si con ERTEs, ceses de actividad, créditos ICO o créditos aplazados se pensaba que era suficiente para salvar empleos, no tiene ni pajolera idea de la situación de este país", y advirtió que países como Alemania han ayudado a las empresas con el 75 por ciento de lo facturado en 2019 y en el Reino Unido dando diez mil euros por hostelero, "y aquí cero euros en ayudas directas", ironizó.

Audio

López Miras ha dicho que "hoy se da un paso importante hacia la recuperación económica y hacia la recuperación de la normalidad en la Región de Murcia".

Por su parte, Albarracín indicó que se viven momentos sin precedentes en el que ciertos sectores, como el hostelero y turístico, se han visto obligados a cierres de actividad, y este acuerdo sirve para paliar su situación aún cuando alguien pueda decir que "nunca es suficiente" el acuerdo, pero sí aseguró que se trata de un alivio importante que hará "que sea algo más llevadera y poder subsistir y aguantar, y que el empleo no se venga abajo" en un sector que supone el 11 por ciento del PIB regional.

Anunció que su confederación trabaja con el gobierno regional para otro plan de rescate para el sector comercial, también afectado por el cierre de sus negocios en esta pandemia.

Durante su intervención, López Miras también subrayó la importancia de los fondos europeos “que deben ser puestos al servicio de la recuperación” y reclamó “un mínimo de 2.400 millones”, atendiendo a los criterios de población, PIB y tasa de desempleo, “que deben llegar a los que realmente lo necesitan, y no ser objeto de reparto con criterios políticos”.