Murcia y Alicante apelan a la unidad del sureste ante manifiesto de C-LM

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, han apelado este domingo a la unidad de acción del sureste español en defensa del Trasvase Tajo-Segura.

En una rueda de prensa celebrada tras una reunión conjunta, en la que también ha estado presente el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ambos cargos han desdeñado el manifiesto sobre agua firmado en Castilla-La Mancha por el PSOE, PP y CS, que aboga por limitar los trasvases al abastecimiento urbano.

Así, López Miras ha afirmado que "no puede aceptar" que una comunidad autónoma diga "el agua es mía y no te la dejo" porque "eso es falso" e "inconstitucional" al principio de la solidaridad entre territorios recogido en la Carta Magna.

El presidente murciano, que envió el pasado viernes una carta al respecto a sus homólogos andaluz, Juan Manuel Moreno, y valenciano, Ximo Puig, ha enmarcado este encuentro como el "primer paso" para defender la vigencia del Trasvase Tajo-Segura y para reclamar al Gobierno, que se ha "inhibido" en materia hidrológica, aborde este tema como una cuestión de estado.

Por ello, ha insistido en que los tres presidentes de las comunidades autónomas receptoras del agua del Tajo a través de esta infraestructuras deben hacer un frente común para impulsar ese acuerdo nacional y que la próxima Conferencia de Presidentes contemple esta cuestión. "No permitiremos que se toque el trasvase", ha espetado López Miras.

Mientras, Mazón ha censurado que haya "dos varas de medir" hacia los trasvases, al no ponerse en discusión las otras 15 infraestructuras existentes en la península Ibérica y solo se ponga el foco, "por una razón ideológica", en el Tajo-Segura.

El presidente de la Diputación de Alicante ha valorado el "liderazgo" en la defensa de esta infraestructura por parte de López Miras, que observa con "envidia" y "algo de dolor" en comparación con la actuación del presidente de valenciano, Ximo Puig, al que ha emplazado a decir que "el trasvase Tajo-Segura no se toca".

"Ya no valen medias tintas y que no pierda el tiempo en ir a pactar con el gobierno independentista de Cataluña y no tenga ni un minuto para defender el trasvase", ha apostillado Mazón antes de censurar a Puig por no haber contestado al ofrecimiento hecho por carta por López Miras.

Por otra parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha calificado el acuerdo "abertzale" castellanomanchego como "abiertamente inconstitucional" al apostar por la "supremacía" de unas comunidades sobre otras y por pivotar sobre el principio de "insolidaridad".

Al haber firmado ese documento dos comunidades de regantes pertenecientes a la federación nacional (Fenacore), Jiménez ha anunciado que pedirá la reunión de la comisión permanente de este ente para que se defienda la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional.

Finalmente, ha dicho que "ojalá" la sociedad del sureste español no tenga que arrepentirse de no haberse manifestado y haber dado "un pasito adelante" ante los movimientos realizados en Castilla-La Mancha y las "decisiones descoordinadas" del Gobierno en los últimos desembalses del Trasvase Tajo-Segura, que "adelantan artificialmente treinta años el cambio climático"