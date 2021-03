Motas vuelve a la UMU y pide a los partidos políticos que aunen fuerzas

El exconsejero de Empleo, Investigación y Universidades de la Comunidad de Murcia, Miguel Motas, ha enviado a los medios de comunicación una carta de despedida en la que pide a los partidos que "aúnen esfuerzos en pro de la ciudadanía" para superar los grandes retos, ya que "no podemos permitir más desencuentros y dilaciones".

Motas, que ha sido sustituido por el diputado regional de Cs Francisco Álvarez García que votó en contra de la moción de PSOE y Ciudadanos contra Fernando López Miras, comenta en su misiva que continuará como docente e investigador en el Área de Toxicología de la Universidad de Murcia.

"Ha sido para mí una experiencia dura pero muy enriquecedora, nos han acontecido momentos difíciles que serán historia de esta Región, quedándome la satisfacción de haberlo dado todo con una vocación intacta de servicio público, por y para esta Región que tanto quiero", añade en su carta.

De sus hasta hace pocas fechas compañeros en el Consejo de gobierno, les agradece haber podido aprender con ellos "en un entorno difícil, donde creo modestamente que se han hecho muchas cosas bien", al tiempo que agradece a su partido haber confiado en él "y permitirme vivir una experiencia inolvidable que me ha hecho crecer como persona y como profesional".

"Deseo haber podido mejorar algo el Empleo, la Investigación y el Sistema Universitario de nuestra Región, para mí sería la mayor de las satisfacciones", agrega.

"Me voy en paz porque me llevo muchos amigos y creo que ninguna enemistad, y porque estoy convencido de que la labor desarrollada dará sus frutos aunque yo ya no esté, si bien es cierto que me queda la tristeza de no haber podido culminar la gran cantidad de proyectos que se han iniciado", concluye.