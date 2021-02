Monseñor Lorca Planes pide disculpas por su vacunación

El obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha realizado unas declaraciones pidiendo disculpas y explicando el proceso de su vacunación, que se hizo a invitación del Patronato Hogar de Betania.

El obispo manifiesta su total colaboración con la autoridad competente, agradece el trabajo de la Consejería de Salud y aclara cómo fue la vacunación de otros sacerdotes, señalando que el obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico Martínez, no ha sido vacunado, información que manifiesta también el presidente del patronato, Joaquín Martínez.

Carta del Obispo de la Diócesis de Cartagena

Agradezco sinceramente esta oportunidad de poder expresar mis sentimientos más hondos sobre el tema de la vacunación.

1. En primer lugar, les ruego que acepten mis disculpas. Estoy verdaderamente dolido por dentro y lamento esta situación. Les pido perdón. Después de mis dudas, cuando me propusieron vacunarme, estaba recordando en mi interior las manifestaciones que hice en el periódico La Verdad de que me vacunaría, parece ser que se pretendía, de alguna manera, animar a la gente y que dieran el paso para aceptar la vacuna. Con todo este tema en la cabeza, acepté ir a vacunarme cuando se me propuso. En aquel momento no supe calcular las consecuencias y está claro que, de saberlas, no lo habría hecho.

2. Reconozco la difícil tarea que tienen los medios de comunicación y su deber de informar, y les agradezco sinceramente todo el interés que ponen. Pero, quizás, por la presión del tiempo, en algunas informaciones he notado algunas cosas que no son correctas, que pretendo aclarar: - El Sr. Obispo Auxiliar, Mons. Sebastián Chico Martínez, no se ha vacunado. - Con respecto a Don Tomás Cascales, sí se vacunó en su momento porque es capellán de esta residencia que visita a diario. - Don José Sánchez lo hizo como miembro del patronato, que está cumpliendo con su tarea allí desde 2019. - Don Maximiliano Caballero, mi secretario, es capellán de unas religiosas que regentan un centro de día para atención de personas mayores, y tenía que vacunarse para proteger a estas personas. - A Don Francisco Gil Hellín, al ser octogenario, le pedí yo que vinera, puesto que se nos invitó y creía que convenía porque estaba en la edad.

3. Quiero corregir la afirmación de que soy el presidente del patronato, porque no lo soy, aunque es cierto que pertenece a la Diócesis a la que sirvo como obispo.

4. He cumplido con mi deber de informar de esta incidencia a nuestros organismos competentes.

5. Manifesté que no me pondría la segunda dosis, pero se me ha recomendado que lo haga, porque se perdería la primera y el daño sería más complicado. Así que cuando me corresponda y se me diga, probablemente lo haré.

6. Agradezco la labor que está haciendo la Consejería de Salud, les presento mis respetos y mi agradecimiento por todo el servicio que están haciendo en estos momentos tan complejos.

7. Siempre estaré dispuesto a colaborar en todo momento con la autoridad competente que me lo pida. +

Carta del presidente del Patronato Hogar Betania

Ante las noticias publicadas en diversos medios de comunicación sobre la vacunación del Obispo de Cartagena contra la Covid-19, en la residencia de ancianos Hogar de Betania dependiente de este patronato, queremos hacer saber:

1. Que invitamos al Sr. Obispo, Mons. José Manuel Lorca Planes, para que se vacunara, como máximo responsable de la residencia, que depende directamente de la Diócesis de Cartagena, debido a que frecuenta con asiduidad sus instalaciones, para celebrar la Eucaristía y estar cercano a los residentes.

2. A la vez, invitamos también al Sr. Obispo Auxiliar para que se pusiera la vacuna, pero visto que él, hasta este momento, no ha tenido una vinculación directa con la residencia, declinó la invitación. Por tanto, el Sr. Obispo Auxiliar, Mons. Sebastián Chico Martínez, no ha recibido ninguna dosis de la vacuna, decisión que este patronato vio coherente por su parte. En un principio se envió su formulario, pero no se llevó a cabo la vacunación.

3. Con respecto a la catalogación como “capellán” del Sr. Obispo y de los demás sacerdotes es debido a que el programa de inserción de datos para la vacunación no permite otra, como pudiera ser la de asistencia religiosa o espiritual.

4. Queremos aprovechar esta ocasión para agradecer y felicitar a todos los trabajadores de la residencia por su labor, especialmente en este tiempo de pandemia. Hasta el momento, es una de las pocas residencias en las que no se ha dado ningún caso positivo entre sus residentes. Por eso y por el cuidado y el cariño con el que realizan su labor, por los desvelos en este tiempo, queremos agradecer a todos los trabajadores su esfuerzo y dedicación.