Mensaje navideño de Monseñor Lorca Planes, Obispo de Cartagena

Monseñor Lorca Planes, Obispo de Cartagena, con motivo de la Navidad, ha lanzado su habitual mensaje navideño. El contenido completo del mensaje es el siguiente:

"La humanidad está en espera… ahora solo tenemos palabras y promesas y Dios sigue dando señales… Es tiempo de fe, de confianza. Su venida se anuncia a golpe de evidencia pobre, sencilla, humilde; una posada, una estrella, un pesebre, una noche fría y nadie en la puerta para abrirle… “Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Aquel por el que el mundo fue hecho, el Verbo creador primordial entra en el mundo, pero no se le escucha y no se le acoge. Los pañales estaban dispuestos, pero en la posada no había sitio… Esta es la oscuridad de un mundo cerrado.

Pero a este mundo cerrado en su oscuridad, Dios no deja de darle señales de luz y esperanza: es un Niño envuelto en pañales, débil y frágil, con necesidad de ayuda en la pobreza. Esta es la señal. ¡Estad seguros que con Él nace la alegría y la fiesta!.

Nuestra Navidad es la de Jesús. Él es el regalo de Dios. La Navidad es el Misterio del amor de Dios que nos habla al corazón y nos pide que le imitemos. Venga, abramos las puertas a Jesús, encendamos la luz del corazón y que entren todos a la fiesta, incluso aquellos que estaban más lejanos, los más desatendidos y necesitados.

¡Compartid! ¡Cantad y abrid las manos con generosidad, que la Navidad es la fiesta del amor gratuito!

¡Feliz Navidad a todos! Y no olvidéis, que sin Jesús, no hay Navidad."

+ José Manuel Lorca Planes

Obispo de Cartagena