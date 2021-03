Martínez Vidal acusa a los tránsfugas de representar lo más indigno de política

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia y candidata a la presidencia en la moción de censura presentada por su partido y el PSOE, Ana Martínez Vidal, ha acusado a tres diputados de Cs que pactaron con el PP contra la moción de ser “tránsfugas” que representan “lo más indigno de la política”.

Durante la defensa de Vidal como candidata a presidenta de la Región de Murcia, los tres diputados de Cs que han pactado con el PP y se han integrado en el Gobierno regional han permanecido en su escaño mientras la líder de Cs ha pronunciado su discurso, en lugar de marcharse como han hecho cuando antes había tomado la palabra el portavoz de Cs, Juan José Molina.

“Tenemos aquí a tres personas cuya firma no vale nada”, ha sentenciado Vidal en referencia a los tránsfugas, “esta vergüenza les perseguirá siempre”. “Ustedes no son disidentes, no son rebeldes y menos salvadores de un pacto que no tenía razón de ser: ustedes son tránsfugas, representan lo más indigno de la política”, ha afirmado.

Al PP se ha dirigido para expresar que “comprar los votos de tres diputados es inmoral, integrar a cuatro tránsfugas en el Gobierno regional es inmoral”, por ello, ha considerado Vidal, “es indispensable este proyecto”, en referencia al Gobierno de PSOE y Cs que pretenden conseguir con la moción de censura.

Ha acusado a su antiguo socio de gobierno de incumplir las promesas electorales, los mandatos de la Asamblea Regional y el acuerdo que firmaron PP y Cs en 2019: “¿Dónde está la auditoría del gasto público prometida? ¿Dónde está la ley de evaluación de políticas públicas?”, se ha preguntado la coordinadora de Cs.

Vidal ha considerado “imprescindible” la moción de censura para “regenerar las instituciones, acabar con la corrupción sistémica y recuperar la confianza y la ilusión de todos los ciudadanos” y ha demandado una respuesta “contundente” de los 45 diputados de la Cámara.

Ha hecho referencia a que la Región de Murcia “ha sido la comunidad donde más altos cargos se han vacunado fuera de protocolo”. “¿Cuántos han fallecido porque las vacunas que les correspondía se la puso un político del PP?, esta moción va también por ellos”, ha afirmado la líder de Cs.

A ojos de Vidal, el PP “solo sabe gobernar con mayorías absolutas” y el Gobierno de coalición “se les ha quedado grande”. “Nunca van a apostar por una regeneración real, lo han demostrado semana tras semana”, ha criticado.

Sobre su programa de gobierno, ha considerado “más necesaria que nunca” una auditoría del Sistema Murciano de Salud “porque la pandemia ha favorecido que ustedes disparen el gasto de manera opaca”, ha acusado al PP.

El gobierno de PSOE y Cs, si triunfa la moción de censura, pretende reforzar la Atención Primaria y los sistemas de vigilancia y detección de enfermedades para “hacer frente a futuras pandemias”; acabar con la semipresencialidad educativa, cumpliendo el mandato de la Asamblea Regional, e implementar el servicio de Enfermería Escolar.

Vidal ha anunciado que priorizará la aprobación de la ley de servicios sociales y pondrá en marcha un plan de choque contra la pobreza y exclusión social; atenderá “a los más vulnerables” con un plan de vivienda social, promoviendo incentivos para el alquiler.

“No vamos a permitir que autónomos y PYMES sean abandonados a su suerte”, ha expresado Vidal, para añadir que compatibilizarán “la actividad económica con las restricciones sanitarias”. “Sin cerrar ningún sector se puede doblegar la curva”, ha considerado.

Ha estimado que el Mar Menor “está en la UCI” a causa de una “política medioambiental desastrosa”, por lo que ha anunciado una Consejería de Transición Ecológica que trabajará por su recuperación y por la aplicación de la ley de protección del Mar Menor que, ha considerado, no se está cumpliendo por las “hipotecas” del PP.

La candidata a presidenta regional pretende acordar con el Gobierno de España un plan de infraestructuras “con plazos concretos” para la llegada del Corredor Mediterráneo, el AVE a Murcia, Lorca y Cartagena, el desarrollo de la ZAL de Cartagena y la ampliación del puerto.

Además, exigirán una reforma del sistema de financiación autonómica que, ha afirmado, perjudica a la Región dejándola a la cola en recursos, y ha propuesto una ley de financiación local “para ser justos y equitativos con nuestros Ayuntamientos”