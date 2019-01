Manolo Herrero: "No se cómo pero el 19 de mayo este equipo estará entre los cuatro primeros"

Como cada viernes el entrenador del Real Murcia, Manolo Herrero, ha comparecido para analizar el partido del próximo domingo ante el Villanovense y diversos temas de la actualidad del conjunto pimentonero. El técnico grana comenzó hablando sobre cuál es la zona que más necesita reforzar: "La zona ofensiva que es donde hemos tenido más bajas". Sobre los comentarios de las últimas horas en las que se asegura que el Consejo de Administración, ante la dificultad para cerrar salidas de jugadores, podría no hacer incorporaciones ha resaltado que "espero que esto no se así. Está claro que actualmente lo económico prevalece a lo deportivo pero si queremos mantener el objetivo y la ilusión de jugar play off necesitamos alguna incorporación. Si se tiene que hacer tendremos que aguantarnos. De todas formas no tengo ninguna comunicación este aspecto por parte del Consejo".

También le preguntaron por el rival de esta semana: "Es un equipo que compite muy bien en su campo, llegan de una mala racha y tratarán cambiar la dinámica. En su campo siempre ha sido un equipo difícil de superar, tiene jugadores con mucha experiencia en la categoría".

Herrero aseguró que trabajan diariamente con "ganas e intensidad". Sobre la semana de entrenamiento resalta que "seguimos trabajando con las misma intensidad, la diferencia es que tenemos a muchos jugadores del fútbol base que seguro que de aquí a final de temporada tendrán oportunidades". Sobre los canteranos resalta que "tienen que mejorar y ganar experiencia. Hay chavales que tienen posibilidades de jugar con el primer equipo".

El resto de competidores del grupo siguen destacando que el Real Murcia, a pesar de las dificultades, es un equipo que está entre los máximos candidatos a jugar el play off de ascenso "se agradece esa confianza de los rivales. El Real Murcia por su historia tiene que estar luchando por los play off y lo vamos a hacer, independientemente de la situación en que nos encontremos, todos somos conscientes de que aquí venimos con unos objetivos. Los que estamos sabemos que debemos dar más por estar arriba". Manolo Herrero no se arrepiente de haber venido: "Para nada me arrepiento. Tengo claro que, no se como, pero el 19 de mayo tenemos que estar entre los cuatro primeros".

Por último, le preguntaron por las posibles bajas que puede tener de cara a este domingo: "David Forniés está con problemas y Miñano hoy no viene porque está con fiebre, pero esperamos poder contar con él".

La plantilla del Real Murcia ha percibido a lo largo de esta semana la nómina del mes de noviembre y sólo tienen pendiente la de diciembre.

Ante la falta de disponibilidad de efectivos Manolo Herrero sólo contará con 16 jugadores en el desplazamiento de este fin de semana hasta tierras extremeñas.