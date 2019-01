Los Reyes Magos obsequian a los murcianos con “igualdad, seguridad y solidaridad” este 2019

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco, presentó hoy a los representantes de Sus Majestades los Reyes de Oriente en el Municipio de Murcia, “que van a honrar a nuestra ciudad con tres regalos: igualdad, seguridad y solidaridad; tres valores que suponen un reconocimiento a la convivencia”.

En concreto, los representantes de los Reyes Magos son el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI), Pedro Martínez López, el coronel director de la Academia General del Aire, Miguel Ivorra Ruiz, y el voluntario de Cáritas Siaka Coulibaly.

En el acto, en el que también se presentó a la Estrella de Navidad, que este año será la Reina Infantil de la Huerta 2018, Alba Ros García, los representantes de Melchor, Gaspar y Baltasar expresaron su “ilusión y tremenda alegría por este nombramiento que les va a permitir vivir la Noche de Reyes más mágica de sus vidas”.

Recorrido por la ciudad y recepción en el Ayuntamiento

Este año, por segundo año consecutivo, en su recorrido matutino por la ciudad de Murcia el día 5 de enero, los Reyes visitarán el Hospital Morales Meseguer, donde regalarán alegría e ilusión para el año nuevo a los más mayores.

Posteriormente, se pasarán por la Asociación de la Prensa y realizarán su tradicional visita al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde colmarán de regalos a los niños del Materno Infantil. A mediodía llegarán a Belluga, donde serán recibidos por el alcalde y saludarán desde el balcón, y recibirán al resto de niños murcianos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, quienes recibirán un obsequio.

La Banda de la Reina de Inglaterra abrirá la Cabalgata

Por la tarde, la Cabalgata, saldrá a partir de las 18.00 horas. “Este año contará con unos 70 elementos entre comparsas, grupos y carrozas”, destacó el concejal Jesús Pacheco, quien añadió que “las carrozas han sido elaboradas específicamente para este gran desfile, al igual que la música, con canciones originales; un desfile que tiene como hilo conductor los cuentos clásicos y tradicionales”.

La Banda que realiza el Cambio de la Guardia Real en Buckingham Palace abrirá la Cabalgata. Es la agrupación musical más antigua del Ejército Británico, con una historia de más de 300 años. El día de antes, viernes 4 de enero, The Band of The Grenadier Guards’ (Reino Unido) ofrecerá un desfile por la Gran Vía como actuación previa a la noche de Reyes.

Siguiendo la temática del desfile, se van a repartir cuentos tradicionales (‘Los músicos de Bremen’, ‘Hansel y Gretel’, ‘Pinocho’, ‘Caperucita Roja’, etc.), entre los más pequeños, para fomentar la lectura.

Será un desfile de cerca de dos horas de duración con números y grupos internacionales (comparsas francesas e inglesas), que sumarán luz y magia a los elementos que se han convertido en imprescindibles de la Cabalgata, como son la representación del Real Murcia, el reparto de magdalenas o el vehículo antiguo de los Bomberos.

También habrá una representación del pasaje de la Huida a Egipto, con una Virgen María encarnada por la Reina de la Huerta 2018, Laura Navarro, y un grupo de pequeños pastores.

La Cabalgata partirá de la Avenida San Juan de la Cruz, C/ Mozart, y Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Plaza Camachos, Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo y Avenida de la Constitución.