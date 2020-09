Los nuevos positivos se disparan a 644 en las últimas 24 horas por la búsqueda selectiva de casos

a Región de Murcia ha registrado dos nuevos fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas, dos hombres de 85 años de los municipios de Archena y Molina de Segura; al tiempo que el número de nuevos casos se ha disparado a 644 en las últimas 24 horas, la cifra más alta de la semana.

Así lo ha hecho saber en rueda de prensa el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, quien ha señalado que los datos del Servicio de Epidemiología confirman este ascenso de la curva epidémica que la Consejería ya preveía. Lo ha achacado, principalmente, a los cribados que le permiten anticiparse y actuar en las zonas en las que se detecta una mayor transmisión del virus.

De hecho, este jueves se realizaron más de 4.200 pruebas PCR, según Pérez, quien prevé que este aumento continúe este fin de semana debido a que la Consejería mantiene esta estrategia de cribado selectivo en zonas de alta incidencia.

Con todo, ha señalado que los ingresos hospitalarios siguen estabilizados con un 8,17% de camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid, una tasa inferior a la media nacional.

De momento, ha afirmado que la Consejería no contempla aplicar más medidas restrictivas en la Región. Y es que, aunque se han registrado 644 nuevos casos en las últimas 24 horas, Pérez ha señalado que esta semana no ha habido un aumento de casos con respecto a la semana anterior, lo que es "importante" y un dato a tener en cuenta.

De todas formas, a la vista del incremento continuo de casos y una vez analizada la situación epidemiológica, Pérez reitera el llamamiento a la sociedad para que extreme las medidas de precaución y evite las situaciones de riesgo, sobre todo, si hay personas con síntomas en ambientes cerrados.

Según el último informe epidemiológico semanal, el número de pacientes asintomáticos supera el 30% en la Región, por lo que señala que "tenemos que ser muy conscientes de que cualquier persona que tengamos a nuestro lado y que creamos que está sana, puede ser asintomática; no podemos bajar la guardia y la mascarilla la debemos llevar el mayor tiempo posible".

Ha instado a limitar en la medida de lo posible la actividad social, evitando reuniones de familiares o amigos en las que no sea posible mantener las distancias de seguridad y las medidas de prevención. Y es que este tipo de situaciones son las que originan, aproximadamente, el 70% de los casos.

Llamamiento a los jóvenes

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la gente joven, porque "es primordial proteger a los más vulnerables, especialmente a los más mayores" pero ha recordado que el virus también ataca a los más jóvenes, tengan o no patologías.

Y es que un 24% de los positivos se dan en personas entre 15 y 29 años, según datos del Servicio de Epidemiología. "Estos jóvenes deben comprender que la lucha contra el virus también es de ellos", ha concluido.

Situación contenida

El número de casos activos asciende a 8.127 personas; 325 de las cuales están ingresadas y, de ellas, 58 en la UCI; mientras que el resto permanecen en aislamiento domiciliario.

Al ser preguntado por la tendencia de casos y la evolución en las próximas semanas, Pérez ha reconocido que es "difícil" de saber la predicción. Ha destacado que los ingresos relacionados con Covid siempre se producen una semana después de que se registren los casos, y los registros en la UCI tienen un decalage de aproximadamente dos semanas.

En cambio, la Consejería ha detectado en las últimas semanas una estabilización en el número de ingresos y del número de ingresos en la UCI a pesar de este aumento de casos. Pérez lo achaca, en parte, a que gran parte de los casos se están detectando de forma activa, con cribados selectivos, y muchos de ellos son de población joven que, a lo mejor, no presenta características que requieran un ingreso hospitalario.

Aunque ha reconocido que el sistema está "muy tensionado", la situación está "contenida" y "no ha evolucionado negativamente en las últimas semanas".

Por otro lado, Pérez ha señalado que, de momento, la Consejería no conoce ningún caso de reinfección en la Región, no obstante, ha puntualizado que "eso no quiere decir que no lo vaya a haber o que no lo haya habido y no lo conozcamos". En cualquier caso, ha señalado que se han registrado varias reinfecciones en el mundo pero no es una cuestión, de momento, "frecuente".

Pérez también se ha referido a los motivos por los que Totana, Lorca y Jumilla presentan unas tasas de contagio tan altas, muy superiores a la media nacional.

En el caso de Jumilla, ha recordado que los contagios comenzaron con motivo de las "no fiestas", mientras que en Lorca y Totana se producen por brotes que han habido en empresas y centros productivos del Valle del Guadalentín en los que se está actuando de forma "clara y contundente, con cribados selectivos para controlar esos brotes"

En cuanto al motivo el que Totana no está en fase 1 flexibilizada a pesar de los datos, Pérez ha indicado que la Consejería está haciendo muchas pruebas en el Valle del Guadalentín, que incluye este municipio. "Muchos de los positivos de Totana están asociados a estos cribados que estamos haciendo", ha señalado.

Así, buena parte de estos casos no se hubieran diagnosticado sin esos cribados, lo que permite a la Consejería tener un "cierto control" de la situación en Totana, a pesar de tener unas tasas de incidencia muy altas. "Esto no quiere decir que, a lo mejor, la semana que viene no haya que tomar una medida general para todo el municipio", ha explicado.

Actividades extraescolares

Al ser preguntado por el anuncio de la Consejería de Turismo y Deporte del inicio en tres semanas de todas las actividades deportivas, incluidas las extraescolares, Pérez ha señalado que él desconoce la publicación exacta.

"Lo que sí podemos decir es que, durante todos estos meses, hemos estado trabajando con ellos codo a codo en la restricción de las actividades para bajar el nivel de riesgo que pueden suponer las actividades deportivas", según Pérez, quien ha avanzado que hablará de nuevo de estos datos con Turismo para estudiar qué se va a hacer.

Pérez también se ha referido a la recomendación del Ministerio de Sanidad, que ha pedido a la Comunidad de Madrid que tome medidas en los municipios con tasas de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Al ser preguntado por si la Consejería de Salud se propone tomar medidas en la Región en base a esta recomendación, habida cuenta de que hay municipios que superan esas tasas, Pérez ha señalado que siempre se está valorando tomar medidas.

No obstante, señala que hay que valorar no solo la incidencia, sino otras cuestiones como los grupos a los que está afectando en un momento determinado, y si son brotes que pueden estar controlados o en vías de control. "Las medidas generales se deben tomar cuando se ve que, realmente, los brotes no se pueden frenar con medidas específicas", ha explicado.

"Afortunadamente, en la Región, a pesar de la incidencia tan alta que están teniendo algunos municipios, los profesionales sanitarios están muy cansados como estamos todos pero en las últimas semanas, no se han ido las cifras de ingresos e ingresos en la UCI que, al final, son lo más importante junto con los fallecidos".

A día de hoy se han recibido más de 10.500 denuncias por incumplimiento de normativas, 800 de ellas la última semana. La mayoría por no usar mascarillas, pero también aumentan los casos de fumar sin la distancia de seguridad y por exceso de personas en grupo.

Finalmente, Pérez ha reconocido que la Consejería ha recurrido en varios casos a hacer un aislamiento obligatorio de personas que habían dado positivo y se estaban saltando el aislamiento en determinados centros sanitarios.