Los hospitales de la Región tendrán televisión y wifi gratis a partir del próximo año

El consejero de Salud, Manuel Villegas, se ha comprometido en el Pleno de la Asamblea Regional a que la televisión y el wifi sea gratuito en los hospitales regionales a partir del próximo año.

Dicho compromiso ha llegado a través de una interpelación formulada por Ciudadanos durante una sesión de control en el parlamento regional en la que el portavoz de la formación naranja preguntaba al consejero por los motivos por los que aún no se había cumplido la moción que se había aprobado en la Asamblea Regional en este sentido.

Según el consejero, la Comunidad ya está trabajando en un nuevo contrato que cubra tanto la televisión como el wifi gratuito, así como el uso de tablets en servicios como pediatría, diálisis o zonas de aislamiento. El consejero ha explicado que "los contratos no se pueden romper alegremente", por lo que deben finalizar primero los que hay en vigor con la actual concesionaria para establecer un nuevo pliego de condiciones.

"Cuando hay un contrato hay que esperar a que finalice porque si no tiene un coste que no podríamos ni deberíamos asumir, pero no se está atrancando esto, le aseguro que el año que viene las televisiones y la wifi serán gratuitas en los hospitales públicos", ha afirmado.

Durante la sesión de control también se han abordado otras cuestiones relacionadas con la semipresencialidad en los centros escolares durante la Covid-19. El socialista Antonio Espín ha criticado a la consejera de Educación por "hacer oídos sordos a las críticas" de la comunidad educativa y le ha advertido que a través de la semipresencialidad se favorece la "desigualdad" entre los escolares.

La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha reiterado que las razones para optar por el régimen de semipresencialidad están motivadas para garantizar la "máxima seguridad". En ese sentido, ha expuesto que a día de hoy en la Región "no hay ningún centro cerrado y solo están aislados el 0,4% de alumnos y profesores", ha dicho que de momento solo se ha producido un contagio en un centro educativo, pero que éste estuvo motivado por la "imprudencia" de los padres que llevaron a sus hijos al centro cuando sabían que eran positivos.

"Los datos muestran que las decisiones han sido las correctas, se ha conseguido hacer de nuestros centros lugares seguros", ha señalado la consejera.

Moreno también ha tenido que responder a una pregunta sobre los medios disponibles para atender la educación online. Aquí ha recordado que se ha establecido un plan de digitalización y de modernización de centros educativos cuantificado en 18 millones. "El Gobierno regional ha impulsado el plan de digitalización con 40.000 dispositivos informáticos para los alumnos", ha dicho. También ha apuntado que se han repartido 23.000 ordenadores pues los medios estaban "obsoletos" y que se han repartido 3.000 monitores para que los alumnos pudieran asistir a sus clases online.

Sobre la Covid-19, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, ha tenido que dar cuenta también del importe que se está ejecutando para paliar los efectos de la pandemia. Según ha dicho, se ha puesto en marcha la estrategia Reactiva 2020, con 260 medidas, "ya se han iniciado el 76% de las medidas" y se han movilizado 385 millones de euros.

Durante la sesión también se ha hablado de cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, aquí, la consejera Isabel Franco ha recalcado que se trata de una prestación de carácter estatal, pero que según los datos que tienen, solo se ha procesado el 32% de las solicitudes y menos del 15% de las familias que tienen derecho a la prestación las está percibiendo.

Por otro lado, los portavoces de los cinco grupos parlamentarios han acordado ampliar el plazo para concluir los trabajos de la comisión especial de Financiación Autonómica. Han ampliado el plazo un mes, hasta el 24 de noviembre, fecha en la que deberían tener las conclusiones para elevar a Pleno el dictamen correspondiente.