Los docentes del programa Tutora elaboran más de 300 vídeos curriculares para preparar la EBAU

El Portal Educativo aprendoencasarm.com, gestionado por la Consejería de Educación y Cultura, web de referencia a nivel regional y nacional por sus recursos educativos gratuitos y en abierto, incrementa su relevancia con la incorporación de 300 vídeos curriculares realizados por docentes del Programa Tutora y destinados específicamente a preparar las pruebas de acceso a la universidad.

El gran valor de estos materiales para preparar la EBAU viene dado por ser elaborados por docentes de la Región de Murcia con larga experiencia en la impartición de clases en 2º de Bachillerato y, por ende, en la preparación de los alumnos para las pruebas de acceso a la universidad.

Los vídeos incluyen explicaciones de contenidos curriculares de las diferentes materias, resolución de problemas y ejercicios tipo en las pruebas EBAU, así como resolución de exámenes EBAU de años anteriores y otros contenidos específicos de las pruebas en la Región de Murcia.

También suponen un gran complemento para la labor de los profesores de Educación Secundaria en 2º de Bachillerato, ya que les ayuda a profundizar, ejemplificar y facilitar el trabajo en la preparación de sus alumnos ante el acceso a la universidad.

Cada semana se añaden cerca de 50 vídeos curriculares a las distintas materias, incluyendo tanto de la prueba de la fase general como de la específica, así como de otras asignaturas de Bachillerato o Educación Secundaria Obligatoria.

Lengua castellana y Literatura, Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Inglés, Francés, Latín y Griego, Filosofía, Música y Tecnología son materias sobre las que se han elaborado vídeos que están al alcance de los alumnos y docentes en la web, donde también pueden

encontrar otros recursos como propuestas didácticas o material complementario.

Algunos títulos de estos vídeos curriculares para la preparación de la EBAU son:

- EBAU Murcia Junio 2019. Integral definida y cuestión A3-b) Matemáticas aplicadas CCSS II.

- Problema Ondas EBAU Región de Murcia Junio 2014.

- Poesía española del 36 al 75.

- Cuestión Física EBAU Región de Murcia. Septiembre 2019.

- La monarquía de Alfonso XIII. Primera parte.

- La escultura de Miguel Ángel.

- Modal Verbs: Obligation and advice.

- El ciclo demográfico moderno (Desde 1975).

- Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812.

- Renacimiento. Polifonía vocal religiosa.

- Equilibrio Químico. Problema 4. Equilibrios heterogéneos.

- La pared celular bacteriana.

- La pared celular vegetal.

- Bioelementos y biomoléculas.

- EBAU Francés Section III.

- Generación del 98.

- Orientaciones prueba EBAU Historia de la Filosofía.

- Sintaxis: Construcciones oracionales.

- Cómo escribir un texto descriptivo para la EBAU.

- La Fábula del niño que se bañaba. Sintaxis. Griego.

- Passive Voice - First part: Use, form and transformation from active to passive.

- Passive Voice - Second part: Use and form of the causative structure.