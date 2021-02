Los contagios bajan un 40% en la región

Los contagios se han reducido un 40 por ciento en los últimos días y la tasa de incidencia ha pasado de 701 a 423, según ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del comité Covid, Jaime Pérez, quién indicó que el cumplimiento por parte de la sociedad murciana de "las medidas puestas en marcha están dando sus frutos" y se está estabilizando la presión asistencial que era preocupante, por lo que se necesita "seguir en esta línea" para conseguir bajarla.

"Vamos por el buen camino", explicó Pérez, quién aseguró que no se ha dado ningún caso de persona que haya fallecido por Covid en la Región durante esta tercera ola que se haya debido a que no había UCI libre para él.

La Región registró ayer 24 fallecimientos a causa del coronavirus. Se trata de 14 mujeres y 10 hombres de 86, 80, 93, 95, 98, 87, 88, 92, 93, 89, 97, 93, 84, 88, 91, 97, 83, 88, 86, 98, 81, 67, 73 y 69 años, 8 de Cartagena, 5 de Molina de Segura, 4 de Murcia, dos de Yecla y el resto de de San Pedro del Pinatar, Archena, Águilas, Alcantarilla y Fortuna. En una semana han fallecido 150 personas en la Región.

Ayer se notificaron 170 casos nuevos de covid en la Región, es decir, 474 menos que el sábado, mientras que cinco personas han ingresado en centros hospitalarios y las UCI cuentan con un paciente menos ingresado (167) mientras que en aislamiento domiciliario han sido dados de alta 1.164 personas.

De los 175 nuevos casos, 62 corresponden al municipio de Murcia, 44 a Cartagena, 10 a Yecla, 7 a Alhama de Murcia, 4 a Abarán, 4 a Alcantarilla, 4 a Caravaca de la Cruz, y 4 a Mazarrón.

La tasa de positividad ha descendido hasta el 7,6 con 2.263 pruebas PCR que se llevaron a cabo el domingo.

El comité covid de hoy vista la evolución de la cifras ha acordado continuar con las mismas medidas dado que el nivel de alerta continua siendo extremo en fase 2, a excepción de Librilla, Aledo, Ojós, Villanueva y Ulea, donde la hostelería y bares podrán abrir sus terrazas. La suspensión presencial de servicios al público no esenciales se suspende a partir de las seis de la tarde en los mismos municipios que la semana anterior, y se trata de Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote y Jumilla, en alguno de los cuales ha bajado la incidencia, pero por prudencia estarán una semana más con restricciones.

En cuanto a la vacunación, hay 14.040 dosis de Pfizer y 4.800 de Moderna, y el viernes había vacunados con la segunda dosis de la vacuna covid un total de 9.200 personas. Al comienzo de la campaña de vacunación llegaban 13 bandejas con 195 viales cada una y cinco dosis cada vial, es decir, 12.675 vacunas, pero actualmente llegan 12 bandejas y se contabilizan 6 y no 5 dosis, es decir, 14.040 vacunas. Entre esta cifra y la inicial se produjo una semana en la que llegaron solamente 7 bandejas (6.825 vacunas).

Los grandes dependientes de centros de día, unos mil aproximadamente, se espera que estén vacunados esta semana y los que no pueden desplazarse desde sus casas tendrán que esperar a que haya más disponibilidad de vacunas porque las de Pfizer no pueden administrarse en los domicilios por cuestiones de logística y la consiguiente inestabilidad por las bajas temperaturas que se necesitan para su almacenaje.

Preguntado por la posibilidad de poner en marcha el carné de vacunación Covid como en el Reino Unido, indicó que lo está estudiando el ministerio y las autonomías, pero que no se ha puesto en marcha porque sería injusto en estos momentos en los que todavía no hay mucha población vacunada, con lo que hay falta de equidad al sumar la protección de la vacuna con un documento que permitiría viajar a unas pocas personas y no poder dar esa oportunidad al resto de la población.

En cuanto a las protestas de sanitarios en el hospital de Lorca por el tema de la vacunación, indicó que se les volverá a citar para que la segunda dosis entre dentro de los entre 21 y 28 días que recomienda la agencia europea del medicamento, por lo que les lanzó un mensaje de tranquilidad.

Respecto a la Semana Santa, Pérez ha dicho que todavía "está muy lejos" esa fecha y es pronto para aventurar las medidas, y tampoco quiso augurar cuando se podrá viajar con libertad entre los 45 municipios de la Región a la vista de los datos actuales. "Si me preguntan no se cuando cae Semana Santa, si en abril o marzo", comentó.

De posibles errores en la gestión, aseveró que todos los países occidentales comparten errores teniendo en cuenta que la sociedad no estaba preparada para algo así. "Es muy complicado conciliar la vida diaria con el control de una pandemia", remarcó, y apuntó que en otros países no tienen escuelas abiertas como en España y una estrategia de equilibrio "es muy complicada" porque "no todo es la pandemia, para mí sí es todo la pandemia, pero para la sociedad no".

En lo que respecto a que el concejal de Salud de Murcia Felipe Coello vacune como está haciendo, indicó que incluso recurren a personal jubilado "y todos los profesionales sanitarios que estén habilitados no podemos ponerles demasiadas pegas" porque nos enfrentamos a la mayor campaña de vacunación de la historia con un millón de personas que recibirán dos dosis en la Región de Murcia.