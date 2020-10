Los contagios en el ámbito familiar y social representan el 60% del total

El portavoz del Comité de Seguimiento del Covid en la Región, Jaime Pérez, ha indicado que los brotes de ámbito familiar y social superan el 66% del total y representan el 60% del total de personas contagiadas.

"No nos cansamos pues de pedir a la ciudadanía que extreme las medidas de prevención y de autoprotección, que reduzcan en la medida de lo posible su actividad social, que no se relajen, sobre todo, por la confianza que produce estar en el ámbito familiar o entre amigos", según Pérez.

Y es que, añade, "tenemos la tendencia a pensar que nuestra familia no nos lo va a transmitir, y hay que tener en cuenta que nos pueden contagiar y hay que extremar las medidas". Pérez ha precisado que no se trata del núcleo familiar con el que se convive, con el que es imposible tomar medidas, sino con los miembros de la familia con los que no se convive.

"La mayoría de los brotes tiene un origen familiar, social y laboral, y el contagio se produce, sobre todo, al quitarse la mascarilla por la confianza en el ámbito más familiar; en el ámbito laboral en muchas ocasiones en los desayunos y encuentros de personal; y en el ámbito social, cuando nos despojamos de ellas para comer y beber", tal y como ha explicado el portavoz del Comité.

En estos tres ámbitos --familiar, laboral y social--, la Consejería de Salud recomienda el uso de la mascarilla sin excepción, "incluso después de comer o beber, porque solo de esta manera nos protegemos y protegemos a los que nos rodean". Así, insta a interiorizar que "la mascarilla es un elemento que nos tenemos que quitar exclusivamente para dar un sorbo en el café o morder la tostada, y a continuación nos la volvemos a poner".

La labor de detección precoz es "fundamental"

Ha destacado que la labor de detección precoz y rastreo es "fundamental" en este momento, y remarca que se ha hecho un esfuerzo "muy especial" a este respecto. Fruto de los rastreadores y de los miembros del Servicio de Epidemiología se consigue diariamente la detección de brotes que se asocian a las personas contagiadas y sus posibles contactos.

"Lo importante es determinar la cadena de contagios de cada uno de los casos que se detectan y así descubrir el origen del brote", según Pérez, quien también ha remarcado la importancia de que la población cumpla las cuarentenas y aislamientos.

Ha destacado la labor del Servicio de Epidemiología, que ha conseguido que Murcia sea una de las comunidades con más casos asociados a brotes previamente detectados. En concreto, ha precisado que entre el 40 y el 50% de los casos están asociados a brotes, "sin tener en cuenta los brotes familiares que no se declaran como tal pero que también se tienen caracterizados por parte del Servicio de Epidemiología", ha subrayado.

Pérez ha indicado que esta labor de detección precoz ha demostrado que el entorno familiar es causa de la mayoría de estos brotes. De hecho, de los 154 brotes registrados en la última semana, con un total de 1.024 personas afectadas, cerca del 50% son familiares. Esto quiere decir que un total de 73 brotes detectados en la última semana tienen origen en las reuniones familiares, y que han provocado 401 afectados.

También se han registrado 30 brotes con un origen constatado en el ámbito social, es decir, en reuniones familiares y de amigos, con un total de 215 personas afectadas. Además, se han detectado 23 brotes de origen laboral durante la última semana, con un total de 171 casos asociados.

Toque de queda nocturno

Al ser preguntado por el efecto que podría tener un toque de queda nocturno, Pérez ha señalado que no es una cuestión "específica" de la Región de Murcia, sino general. A su juicio, esta medida puede conseguir disminuir la interacción social, especialmente en población joven que sale más por la noche.

"En tanto en cuanto, la medida consiga esa reducción de la interacción social, surtirá efecto", según el portavoz del Comité, quien ha valorado que esta medida, además, "no tiene la misma repercusión económica que puede tener un confinamiento como el de marzo y abril, y puede ser útil". No obstante, considera "necesario" que si esta medida se tiene que llevar a cabo, se haga de forma "consensuada" en todo el Estado.

Pérez también se ha referido a la reunión prevista este miércoles por la tarde entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el ministro de Universidades, Manuel Castells, y los consejeros autonómicos con competencias en universidades para abordar el efecto de la pandemia en el ámbito de la educación superior.

Al ser preguntado a este respecto, Pérez ha confirmado que no le consta que haya habido brotes en residencias de estudiantes o colegios mayores de la Región. "La cuestión es que son brotes muy posibles porque la población joven, de hasta 30 años, es uno de los colectivos más afectados", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad" y el "compromiso" de la juventud en el uso correcto de la mascarilla y en la disminución de la interacción social.

Presión hospitalaria

Pérez ha manifestado que la tasa de incidencia acumulada, según el último informe del Ministerio de Sanidad, sitúa a la Región en una tasa de 172,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, muy cerca de la media nacional (169,2). Hay 154 brotes detectados en la última semana, con un total de 1.024 casos.

En cuanto a la presión hospitalaria, ha señalado que hay un aumento de la actividad creciente, lo que "evidentemente nos tiene que preocupar a todos". Con todo, ha explicado que no es una situación "preocupante" pero, "si no nos responsabilizamos", ha advertido que "habrá que tomar medidas para evitar que haya un colapso del sistema sanitario".

Finalmente, Pérez ha indicado que la vacunación de la gripe está funcionando de forma correcta, aunque ha reconocido que ha habido una demanda muy importante por parte de la población que ha podido producir retrasos en las citas en algunos casos. "Este año hemos adelantado mucho la campaña de vacunación de gripe y, por tanto, no hay problemas en vacunarse en todo el mes de octubre, de noviembre y parte de diciembre".

Ha manifestado que hay ya registradas más de 100.000 dosis administradas, y se han repartido a todos los puntos de vacunación el total de dosis que compró la comunidad, 265.000. Además, la Consejería está a la espera de las dosis del Ministerio de Sanidad para suplementar el suministro a la pandemia.