Los Alcázares aprueba una moción pedir a los gobiernos regional y central medidas para evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado una moción conjunta para exigir tanto a los gobiernos regional y de España "medidas para evitar futuras inundaciones".

La Corporación Municipal de Los Alcázares, representada el alcalde y los portavoces de las tres formaciones política que la componen, junto a Nuria Cárdenas, representante de la Plataforma "Salir a Flote"; han celebrado una rueda de prensa ante los medios de comunicación con para exigir, tal y como aprobaron en el Pleno Municipal del pasado martes, tanto el Gobierno regional como el Gobierno nacional celeridad en la puesta en marcha de los proyectos y las medidas aprobados para evitar futuras inundaciones.

El portavoz del Partido Socialista, Antonio Luis Campoy, ha resaltado la importancia que tiene en la consecución de los objetivos tanto la unión de los tres partidos políticos, como el empuje y constante apoyo de los movimientos sociales a la hora de exigir soluciones a las administraciones competentes.

Además, el edil explicó que, al igual que la crisis sanitaria ha conseguido que las administraciones se pongan de acuerdo y velen por proteger a los ciudadanos, "en nuestro pueblo es igual de urgente que se unan para atender y dar solución a las demandas de los vecinos, ya que están siendo los principales damnificados de esta falta de soluciones al sentirse con miedo y sufrir cada episodio de lluvias torrenciales que se producen en la localidad. No merecen tener que mirar al cielo con miedo".

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Cristina González, ha querido agradecer la valentía de las plataformas sociales, ya es que es necesario "luchar todos a una" para conseguir este fin común. Además ha añadido que "a pesar que se debería haber avanzado en la tramitación de los proyectos durante este tiempo de tregua que ha dado la lluvia, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad ya que, por parte del Gobierno regional los proyectos están en marcha y, en unos meses, éstos serán una realidad".

En este sentido, el portavoz por parte de Ciudadanos, Antonio Pastor, ha querido destacar la voluntad política de toda la Corporación Municipal para solventar los problemas que más afectan a la localidad, "entre los que se encuentra sin duda, solucionar los daños que las inundaciones causan en el municipio".

Pastor ha añadido que "la actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no son suficientes para lograr la tranquilidad que los alcazareños y alcazareñas alcanzarán cuando haya finalizado este problema".

Por parte de las plataformas sociales, Nuria Cárdenas, representante de la asociación "Salir a flote" ha querido agradecer "la lucha sin descanso del Ayuntamiento a pesar de las adversidades", añadiendo que "las promesas de las administraciones tanto regional como nacional aún no se han materializado. Ya no queremos más soluciones. Llevamos más de cuatro años esperándolas. Por lo que ahora las exigimos. Ya no queremos más inundaciones".

Finalmente, Mario Cervera, alcalde la localidad ha sido el encargado de cerrar la rueda de prensa. En su discurso, Cervera ha expresado que "Los Alcázares somos uno a la hora de pedir soluciones para las inundaciones. Se ha podido ver tanto en las movilizaciones de los vecinos como en las reuniones mantenidas con el resto de administraciones, en las que se han conseguido cuatro grandes proyectos por valor de 8 millones de euros fudamentales para salvar a nuestro pueblo".

Cervera también ha querido dejar claro que "la gran diferencia entre 2016 y ahora es que "hoy sabemos que el riesgo no es extraordinario, puede ocurrir cada 4 años en más de 5 ocasiones. Y por ello exigimos más rapidez en las licitaciones y ejecución de las obras cuantos antes por el bien del municipio y de los vecinos, que no quieren volver a perderlo todo por la falta de soluciones definitivas".