Los alcaldes del PP piden al Gobierno de Sánchez la aprobación urgente del fondo incondicional

El alcalde del PP en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Joaquín Buendía, considera "indignante e intolerable" que el Gobierno de Sánchez haya dejado de lado a los ayuntamientos frente a la pandemia porque a cuatro días de finalizar el año "seguimos sin ayudas Covid y no hemos recibido ni un solo euro estatal para hacer frente a la crisis, por lo que pedimos urgentemente al Gobierno de España la aprobación del un fondo incondicional".

Para Buendía, "si el Gobierno tiene de verdad voluntad de ayudar a los ayuntamientos aún tiene tiempo de llevar al Consejo de Ministros de esta semana el Real Decreto que dé luz verde a las ayudas prometidas con un fondo incondicional", tal y como reivindicó en bloque la Federación Española de Municipios y Provincias y el PP también ha pedido en la Asamblea regional.

"Nuestros vecinos han necesitado que los consistorios asumiéramos cientos de gastos extraordinarios y que eximiéramos de tasas e impuestos a empresas y ciudadanos", sin embargo, en palabras del primer edil 'popular', "el Gobierno social-comunista de Sánchez ha dejado abandonadas a las entidades locales y parece ser que los ayuntamientos solo recibiremos 'migajas' de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos".

Buendía ha incidido en el hecho de que "los ayuntamientos somos la primera línea de batalla para luchar contra la crisis social y económica generada por la COVID, pero es lamentable que el Gobierno de Sánchez nos siga ninguneando y menospreciando de este modo".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este castigo injusto al que está sometiendo Sánchez a los ayuntamientos", ha incidido el 'popular', quien ha alertado de que "nos rebelaremos como hicimos con el intento de robo de nuestros ahorros municipales".

Además, ha recalcado que los Presupuestos Generales del Estado "han castigado severamente a los ayuntamientos, al no recoger prácticamente ninguna de las reivindicaciones de las entidades locales, algo que "no es casual, sino fruto del revanchismo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por habernos rebelado contra ella por no poder utilizar nuestro superávit", ha añadido Buendía.

"El Gobierno de López Miras sí demuestra su respaldo a los ayuntamientos, ya que en ha presentado cerca de 400 iniciativas municipales en el marco del proyecto 'Next Carm' por un valor de 2.349 millones de euros, lo que supone el 45 por ciento del total de las propuestas externas", ha concluido.