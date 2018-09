López Miras propone a Pedro Sánchez abordar la devolución de competencias educativas

El presidente de Murcia ha propuesto a Pedro Sánchez, devolver competencias en Educación para frenar el adoctrinamiento en Cataluña. Así se lo ha manifestado en el encuentro que han mantenido en el palacio de la Moncloa. López Miras le ha transmitido su preocupación por la situación en Cataluña, y su desacuerdo con que se realicen reuniones bilaterales entre el Estado y la Generalitat, por lo que le ha propuesto una «conferencia de presidentes autonómicos» en la que todos puedan «opinar». Por otra parte, el presidente Murciano le ha reprochado a Sánchez que en sus cien días de Gobierno está tomando decisiones perjudiciales para la Comunidad, como no mantener los compromisos sobre la llegada del AVE o descartar que se apruebe en esta legislatura un nuevo modelo de financiación autonómica.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, mostró hoy al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su disposición a “abordar la devolución al Estado de competencias en materia educativa si con ello se asegura que se acaba con el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña y se consigue garantizar una educación objetiva, independiente e igual para todos los españoles”.

Así lo transmitió hoy a Pedro Sánchez durante la primera reunión que ambos mandatarios mantuvieron en La Moncloa, en la que, entre otros asuntos, abordaron la situación de Cataluña, “un tema que me preocupa mucho y donde somos conscientes de que uno de los principales problemas es el educativo”, dijo López Miras.

“Si el sistema actual es incapaz de asegurar que no haya adoctrinamiento en las aulas de algunas comunidades, y de controlar los contenidos y los criterios en las aulas de toda España, yo seré el primer presidente de una comunidad que esté dispuesto a sentarse para entablar una reflexión profunda sobre la devolución de determinadas competencias al Estado”, subrayó.

López Miras transmitió a Pedro Sánchez que “no estamos de acuerdo en que se mantengan reuniones bilaterales para hablar del autogobierno de una comunidad sin escuchar la opinión del resto de representantes del Estado en España”. Por ello, dijo, “le he propuesto convocar una Conferencia de Presidentes en la que podamos opinar sobre este tipo de reuniones y sobre cómo está abordando este asunto el Gobierno de España”.

Exige que el Tajo-Segura “sea blindado jurídicamente”

Además de la situación en Cataluña, ambos abordaron durante el encuentro algunos de los asuntos “importantes para la Región pero a los que no se les está dando la prioridad que merecen”. Según López Miras, “todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez referentes a la Región de Murcia nos han perjudicado”.

Resaltó que “en tan solo cien días, el Gobierno de España ha dicho no a la Región en tres de los principales retos que ya teníamos cerrados con el anterior Gobierno”, en referencia a la llegada de la Alta Velocidad, la reforma del sistema de financiación y un Pacto Nacional del Agua.

En materia de agua, el presidente mostró su “oposición frontal a la gestión que está haciendo en este asunto el Gobierno de España”, y se refirió a la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua para el que ya se había alcanzado “un primer consenso tras más de 120 reuniones para conseguir un acuerdo que, sencillamente, asegurase algo tan importante como es que todos los españoles dispongan de este recurso”.

No obstante, afirmó, “veo muy lejos alcanzar este pacto” y lamentó que no esté “entre las prioridades del Gobierno de España”. Trasladó a Pedro Sánchez que “es del todo inadmisible que un responsable público, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, pueda decir que la cuenca del Segura no es deficitaria, o que tenemos que ir a la autosuficiencia, que es todo lo contrario a la solidaridad”.

“Sus opiniones son perjudiciales para un millón y medio de murcianos, para los alicantinos y almerienses”, dijo el presidente, quien durante este encuentro entregó a Pedro Sánchez una copia del Pacto Regional del Agua firmado por PP, PSOE y Ciudadanos, “con medidas que consideramos son extrapolables para dar una solución nacional a este problema, aunque –dijo- el PSOE nacional no está en esta línea”.

Aseguró que el trasvase Tajo-Segura “debe ser blindado jurídicamente y no puede tocarse porque supone 100.000 puestos de trabajo, y porque el agua para más de 2,5 millones de murcianos, alicantinos y almerienses es un motor desarrollo y crecimiento para hacer más grande y mejor España”. Dijo que “en España hay una reserva hídrica suficiente como para que todos los territorios tengan el agua que necesitan”.

“El AVE no está en la agenda de Pedro Sánchez”

Respecto a las infraestructuras, López Miras instó a Pedro Sánchez a retomar el proyecto de llegada de la Alta Velocidad “que ya estaba cerrado con el anterior Gobierno de España, que se estaba ejecutando y que iba a posibilitar que este mismo mes de septiembre estuviera el AVE en pruebas en la Región, y en el primer trimestre de 2019 seis conexiones diarias de Alta Velocidad entre la Región de Murcia y Madrid”.

Lamentó que “en la agenda de Pedro Sánchez no esté retomar ese proyecto sino que quieren que nos resignemos a que el AVE llegue en 2021. Nos cambian seis conexiones diarias de Alta Velocidad por un tren híbrido a diésel, tan solo uno durante el día, hasta 2021”.

Mostró su “absoluto desacuerdo, tanto en las formas como en el fondo, con el cambio de planes que se ha producido y, además, de forma unilateral”, y consideró “inadmisible que, como presidente del Gobierno de la Región me entere por la prensa de que el actual Gobierno de España va a relegar la Alta Velocidad en la Región hasta, como mínimo, 2021”.

En materia de financiación autonómica, aseguró que “la reforma del actual modelo también es algo que no está en la agenda de Pedro Sánchez”. Subrayó que “no es admisible que a los 17 días de llegar al Gobierno ya descartara poder abordar este tema”, y lamentó que “en España haya españoles de primera y españoles de segunda”.

“No puede haber comunidades que reciben al año hasta 1.300 millones de euros menos que otras”, dijo el presidente, quien recordó que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las peor financiadas, lo que hace “que tengamos menos recursos para políticas sociales, para sanidad, para educación”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La diferencia con la comunidad mejor financiada es de 846 euros por habitante, lo que supone 1.242 millones menos al año. “El Gobierno de España tiene que ser consciente de esto y garantizar la igualdad entre todos los españoles”, remarcó López Miras.