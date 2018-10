López Miras: "El Gobierno se ha quitado la careta y da el golpe definitivo a la Región en materia de agua"

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, aseguró hoy que “el Gobierno de España se ha quitado la careta y ha dado el golpe definitivo a la Región de Murcia en materia de agua”, tras conocer que el Partido Socialista y Podemos han propuesto en el Congreso de los Diputados ‘redimensionar’ el trasvase Tajo-Segura.

“Hoy consuman el atentado hacia la Región en materia de agua”, remarcó López Miras durante la inauguración de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas Fruit Attraction 2018, que se desarrolla en Madrid. Subrayó que “antes hablaron de ‘suavizar’ cuando querían decir cerrar, y esta mañana hablan de ‘redimensionar’ el trasvase cuando lo que quieren es cerrarlo”.

“No creen en el Tajo-Segura, no creen en la infraestructura más solidaria de España y, lo que es más preocupante, no creen que la Región de Murcia necesite agua”, afirmó el presidente; quien explicó que ambas formaciones políticas “han plasmado en un documento que la Región no es deficitaria en materia de agua, sino que gasta demasiado porque planta mucho”.

En opinión de López Miras, hacer esta afirmación “es no tener ni idea de la realidad”. Añadió que “si el Tajo-Segura no existiera, la Región de Murcia no podría estar hoy en Fruit Attraction”, y aseguró que “no nos vamos a quedar callados porque ahora, más que nunca, está en peligro el futuro de la Región en materia de agua”.

“No me voy a quedar quieto”, dijo el presidente. “Voy a luchar y no voy a permitir que se cuestione más el trasvase Tajo-Segura, ni a los agricultores, productores y exportadores de frutas, hortalizas y verduras de la Región porque estamos viendo lo que son capaces de hacer, que no es solo llevar los productos de la Región a todo el mundo sino también generar empleo y oportunidades para muchas familias de la Región”.

Tras la inauguración de Fruit Attractión 2018 a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el presidente de la Comunidad tuvo oportunidad de trasladarle “la preocupación de los productores y exportadores” de la Región, así como la necesidad de que interceda ante la ministra competente en materia de agua, Teresa Ribera, “porque no podemos seguir así, ya que se está cuestionando gravemente el futuro de la Región y de un sector que supone el 20 por ciento de las exportaciones de fruta, verduras y hortalizas de toda España”.

Más de 3.000 millones en exportaciones hasta agosto

Fruit Attraction 2018 cuenta con la participación de 134 empresas de la Región, que este año “saca músculo y tiene protagonismo absoluto en la que es la feria mundial más importante del sector hortofrutícola”, dijo el presidente, quien destacó que “lideramos la exportación en este sector con más de 3.000 millones de euros hasta el mes de agosto”, lo que supone un crecimiento del 2,25 por ciento.

“Son datos francamente positivos”, aseguró López Miras en relación a las exportaciones que, principalmente se realizan a Alemania, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y EEUU. Exportaciones que se pueden impulsar con la participación de la Región en Fruit Attraction 2018, donde se dan cita cerca de 70.000 profesionales. Por tercer año consecutivo, la Región cuenta con un stand propio en el que se puedan dar cita empresarios, productores y exportadores del sector.