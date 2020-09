López Miras: "Estamos tomando medidas para evitar el colapso sanitario"

El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha reconocido este martes la “preocupación” del Gobierno regional por el “ritmo” de aumento de los contagios de coronavirus y ha afirmado que la comunidad está “tomando medidas para evitar el colapso sanitario”.

Lo ha dicho en Lorca, una de las localidades más afectadas por la enfermedad, antes de participar en los actos religiosos de homenaje a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas, que se han llevado a cabo en su santuario con aforo restringido y estrictas medidas de seguridad.

López Miras ha defendido que se está “reorganizando toda la atención sanitaria y los centros hospitalarios, como ya se hizo en la primera oleada” y ha señalado que desde hace varias semanas se están tomando en la comunidad murciana “medidas restrictivas, duras pero necesarias, encaminadas a evitar que dentro de un mes o dos semanas haya colapso”.

El presidente se ha mostrado esperanzado en “poder doblegar la curva” de contagios e impedir esa posibilidad, aunque ha apostillado que de nada servirá el esfuerzo de las administraciones “si no somos responsables, si no somos prudentes y si cada uno de nosotros no cumplimos con nuestra obligación como sociedad”.

Ha hecho en Lorca un llamamiento “a cumplir las normas” y a que cada ciudadano de la Región “sea un dique de contención frente al virus”.

Además se ha referido a la incorporación de los primeros rastreadores de las Fuerzas Armadas que en estas primeras horas se están formando en el conocimiento de los sistemas informáticos del Servicio Murciano de Salud y en los próximos días se va a incorporar una primera tanda de 30 rastreadores.

Otra cifra similar se incorporará antes de que acabe el mes de septiembre, ha dicho López Miras, que ha recordado que en la última videoconferencia de presidentes pidió al jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, que de los nuevos 750 rastreadores que se incorporarán al contingente de 2.000 en todo el país llegue a la Región de Murcia la parte correspondiente.

Preguntado sobre la posibilidad de decretar el estado de alarma en la Región a corto plazo, el presidente ha dicho que “las decisiones que haya que tomar se tomarán con o sin estado de alarma”.

En Lorca ha estado acompañado por la vicepresidenta, Isabel Franco, el alcalde, Diego José Mateos, y una representación de la corporación municipal en la misa mayor en honor a la patrona, cuya “intercesión y ayuda” ha pedido para superar la crisis sanitaria.