López Miras confirma el fracaso e incluye a los tres diputados disidentes en el Gobierno

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha confirmado en rueda de prensa el fracaso de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE contra el PP, socio de Gobierno de Ciudadanos.

Los tres diputados presentes en la rueda de prensa, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, han anunciado que votarán en contra.

Franco ha asegurado que representa "al partido que firmó el acuerdo de gobierno en mayo 2019, a Ciudadanos" porque así se lo han transmitido "afiliados, cargos públicos y concejales", quienes le han señalado que es "la actitud más responsable en estos momentos".

No ha reconocido más pacto que el que firmó, como representante de Ciudadanos, con Fernando López Miras en junio de 2019. "En su momento lo firmé en representación de Cs y hoy me siento igualmente comprometida con mi partido", ha defendido.

Ha argumentado que las dificultades económicas y laborales que atraviesan miles de murcianos "nos exigen a los responsables políticos ejemplaridad y decoro; ofrecer credibilidad y también certidumbre, por eso no nos vamos a ir a ningún sitio".

"El Gobierno va a continuar trabajando en la misma línea, con responsabilidad; no es el momento de política, sino de la responsabilidad, esa que nos llama a la reactivación económica y a que nadie quede atrás, y lo va a hacer con el mismo gobierno de coalición de Cs y el PP", ha insistido.

"Mientras que los ciudadanos se contagian; nuestros sanitarios se dejan la piel en hospitales y centros sociosanitarios; mientras nuestros autónomos, empresarios y comerciantes se ven obligados a asumir las restricciones; y mientras los trabajadores sufren por no saber que les espera mañana, no es momento para ningún juego de ambiciones políticas", ha defendido, al tiempo que ha explicado que "no hay argumentos que justifiquen una moción de censura"

Se ha mostrado muy dura con los que "decidieron que, ante las lógicas dificultades que presenta un gobierno conjunto entre diferentes formaciones políticas, era más cómodo ambicionar y repartirse sillones que trabajar unidos y luchar por entendernos".

"Nos han obligado a tomar una decisión que tenía que ser rápida por los momentos que vive la Región, justo cuando se empieza a hablar de una cuarta ola, cuando el trabajo de todos ha sido grande; ese trabajo que no puede verse eclipsado por intereses personales", ha insistido Franco.

COMPROMISO CON LOS CIUDADANOS

Ha reiterado que su decisión, y la de los dos diputados de Ciudadanos que la han acompañado en la rueda de prensa, "es cumplir nuestra palabra para seguir sirviendo a los murcianos con estabilidad, trabajo y certidumbre".

Por su parte, López Miras ha recordado que el 26 de mayo de 2020 Isabel Franco y él, como representantes de Cs y PP, firmaron un compromiso de gobierno que "se ha cumplido de forma escrupulosa y del que han salido beneficiados todos los murcianos".

Un gobierno que ha hecho frente a dos de las situaciones más complicadas y dramáticas del último siglo en la Región: la DANA y una pandemia "contra la que todavía estamos luchando, y que es nuestra prioridad absoluta", ha subrayado el presidente.

"Desgraciadamente", ha lamentado, "algunos han pensado que ya no debía ser así; y que la vida y el futuro de los murcianos no son lo importante, sino que es más importante un sillón".

En este sentido, ha relatado como durante los últimos tres días los murcianos y el resto de españoles "han asistido perplejos a un espectáculo vergonzoso y lamentable, algunos de sus representantes, los que deberían estar velando por ellos, han antepuesto su interés particular al general".

Por eso, tanto la vicepresidenta Isabel Franco como el propio López Miras se han dirigido "de forma especial a todas esas personas que lo están pasando mal, a aquellos a los que la preocupación de tener un familiar enfermo, de enfrentar la pandemia o de tener que cerrar un negocio, han sumado el desasosiego generado por algunos políticos".

Ha resaltado que "las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar", por lo que ha celebrado que gane "la responsabilidad, el compromiso y, lo más importante, la Región de Murcia, una región que no se merecía ser escenario de un intercambio de sillones, ni verse sobresaltada y asaltada por quienes han demostrado que nada les importa más que ellos mismos".

"No es momento de distracciones, no se puede perder ni un momento", por eso ha exigido al PSOE y a la señora Martínez Vidal que retiren la moción de censura, "que no permitan que la Región de Murcia pase por un circo motivado únicamente por la ambición personal".

En este punto, ha querido agradecer "el compromiso y responsabilidad de Isabel Franco y diputados de su partido, por tener claras las prioridades, por priorizar a la Región de Murcia sobre todo lo demás, por hacer que esta tierra sea un ejemplo a pesar de que algunos hayan intentado torpedearla".

NUEVO GOBIERNO REGIONAL

En la misma comparecencia, el presidente López Miras ha anunciado la nueva formación de Gobierno, "fuerte y sólida", en el que entran los tres diputados de Ciudadanos que van a votar en contra.

Concretamente, el Gobierno regional seguirá presidido por Fernando López Miras; su vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social continúa siendo Isabel Franco; consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán; entra Valle Miguélez como consejera de Empresa, Industria y Portavocía (hasta ahora ocupada por Ana Martínez Vidal); Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez; consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno; y consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

Como consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente; consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Diez de Revenga; consejero de Salud, José Antonio Pedreño; y como consejero de Empleo, Investigación y Universidades entra Francisco Álvarez.