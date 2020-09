López Miras anuncia 5 millones de euros en ayudas "para cubrir tasas locales y costes fijos"

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció hoy 5 millones de euros en ayudas para apoyar a empresas y autónomos con actividad en el sector de la hostelería afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. “Una ayuda que permita recibir a todos los hosteleros que hayan tenido una reducción de ingresos superior al 40 por ciento una subvención de hasta 4.000 euros con la que poder cubrir fundamentalmente los costes relativos a impuestos locales, tasas locales y aquellos costes fijos que les están asfixiando en este momento”, explicó el presidente.

“Vamos a destinar a esta medida un presupuesto regional de cinco millones de euros, que podremos ampliar en su caso”, aseguró López Miras, tras participar hoy en la reunión por vía telemática con el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, un encuentro que valoró “positivamente”, porque “en la Región de Murcia creemos en el diálogo, en la necesidad de coordinarnos y en una respuesta única como nación ante una amenaza que nos afecta a todos y que no puede tener 17 frentes distintos para atajarla”.

En este sentido, instó al Gobierno central a “caminar juntos con el sector turístico y hostelero, que han sufrido la mayor debacle de su historia”, y pidió la extensión de los ERTE hasta abril de 2021 en este ámbito concreto de la actividad productiva, “cuyo peso es tan importante en la Región de Murcia y en el conjunto de España”, así como la reducción del IVA al 4 por ciento. Asimismo, el Gobierno autonómico solicitará a todos los ayuntamientos de la Región “que amplíen al máximo, dentro del marco normativo municipal y del respeto a la convivencia vecinal, el espacio destinado para terrazas de los bares y restaurantes”.

Además, explicó que, paralelamente, el Gobierno regional ampliará las ayudas dirigidas al sector hostelero y turístico de la Región de Murcia elevando hasta 100.000 euros la cuantía de los microcréditos de la línea de ayuda del Instituto de Turismo de la Región de Murcia ‘Itrem, Turismo Seguro’, para afrontar el pago de alquileres, nóminas y gasto corriente.

Inicio del curso escolar

Durante la reunión, el Gobierno regional ratificó una declaración conjunta junto al Ejecutivo central y el resto de comunidades “para hacer de los centros educativos espacios seguros y saludables que garanticen el derecho a la educación”. Además, López Miras pidió “que haya un compromiso expreso por parte del Gobierno de apoyo presupuestario vinculado a la Educación también el próximo año, mientras dure el curso y la pandemia”.

“Hay muchas cuestiones en las que será siempre imposible mantener una posición común, pero la atención sanitaria y el derecho a la educación no pueden estar nunca en cuestión”, subrayó el presidente regional, quien apuntó que el inicio del curso escolar debe realizarse “con las máximas garantías posibles para lograr que ni un solo niño vea perjudicado su derecho a una formación que implica unos conceptos de calidad, y también de sociabilidad y relación humana”. En este sentido, planteó al Gobierno central la flexibilización de los currículos “para poder adaptar los contenidos a esta situación extraordinaria y excepcional”.

También puso sobre la mesa otros asuntos en los que consideró oportuno que “se implique el Gobierno central”, como incrementar el control en los aeropuertos y la “necesidad de contar con los recursos necesarios para hacer frente a nuestras competencias y, especialmente, a la protección sanitaria en la lucha contra la pandemia”. Así, pidió un fondo de compensación económica para las comunidades que, como la Región de Murcia, recibieron menos cuantía del fondo extraordinario no reembolsable.

Responsabilidad individual y coordinación entre administraciones

El presidente mostró su “preocupación” por el aumento de casos de Covid-19 en la Región de Murcia e incidió en que “solo podremos frenarlos si nos implicamos todos en ello, con responsabilidad y la contundencia necesaria, y desde la actuación de todas las administraciones, pero también de cada uno de nosotros”. “Un Gobierno debe fijar directrices en función de las recomendaciones de Salud Pública y Epidemiología, como lo estamos haciendo en la Región de Murcia, pero la actuación de cada uno de nosotros es fundamental”, dijo.

En este sentido, López Miras incidió en que “no se puede transmitir un mensaje de normalidad porque no es así”, y recordó que “el virus no ha sido vencido aún”. Así, remarcó que “con lo que estamos viviendo, tenemos que hacer un esfuerzo en transparencia y responsabilidad”. En este sentido, anunció una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para coordinar actuaciones.

Durante su intervención, el presidente regional también se refirió a la necesidad de “promulgar una ley que aumente las garantías sanitarias y que establezca medidas efectivas y mayor control para hacer frente a una pandemia” y aseguró que “la solución no pasa por 17 estados de alarma, sino de contar con más y mejores leyes, y con una coordinación indispensable por parte del Gobierno central”. “España existe, y no es una suma de gobiernos regionales, sino una realidad común, una nación moderna, un estado constitucional y de Derecho en el que la igualdad de todos no está reñida con el respeto a la realidad de cada una de sus regiones”, indicó.