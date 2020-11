López Miras anuncia la ampliación hasta final de curso del contrato de los 1.500 docentes extra

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy que el Gobierno regional ampliará hasta final de curso el contrato de los 1.500 docentes que reforzaron la plantilla autonómica en el inicio de curso 2020/21 con motivo del covid-19, una medida que llega “para garantizar nuestra apuesta por la educación en estos tiempos tan complicados y que los centros escolares sigan siendo espacios seguros”.

“El Gobierno regional hará frente a este gasto extraordinario una vez que los fondos covid aportados por el Gobierno central sólo estarán vigentes hasta diciembre de este año 2020”, explicó López Miras, quien lamentó que los fondos del Ejecutivo central llegaron a la Región “con fecha de caducidad”.

El presidente realizó este anuncio durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea Regional, donde también aseguró que el modelo de semipresencialidad vigente en las aulas actualmente “responde a criterios estrictamente sanitarios y ha permitido reducir el aforo en un 20 por ciento en los colegios y un 50 por ciento en los institutos”. Esta medida preventiva, junto a otras como protocolos de alerta en caso de alumno o profesor afectado, y la separación de grupos, “han funcionado correctamente y han disminuido la posibilidad de que haya transmisión en las aulas”. Asimismo, reconoció “el esfuerzo, responsabilidad y compromiso de toda la comunidad educativa”.

“Las medidas que se han tomado en el sector de la Educación están funcionando”, dijo López Miras, quien subrayó que mientras la media nacional de brotes en este ámbito no baja del 13 por ciento desde hace semanas, en la Región de Murcia no ha sobrepasado el 4 por ciento. Además, hasta el momento, la comunidad educativa ha registrado menos de un 1 por ciento de docentes y alumnos en aislamiento domiciliario y, según remarcó el presidente, “a diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas, en la Región de Murcia no ha sido necesario cerrar ningún centro educativo”.

La Comunidad recurrirá la ley Celáa de Educación y aprobará "todas las contrarreformas necesarias para no aplicarla"

La Comunidad Autónoma recurrirá ante los tribunales la ley Celáa de Educación e intentará no aplicarla. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado durante una sesión de control en la Asamblea Regional que dicha ley es "un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo, a los centros de educación especial y carece de diálogo".

En ese sentido, como respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de VOX, Juan José Liarte, López Miras ha anunciado que los servicios jurídicos de la Comunidad ya están preparando las contrarreformas educativas "necesarias para no aplicar" la nueva ley Educativa, conocida como la ley Celáa.

El portavoz de VOX le ha planteado al presidente regional que en otras comunidades como la Comunidad de Madrid ya se está organizando para impedir la aplicación de dicha norma y se interesaba por las medidas que se iban a poner en marcha desde la Región.

"Por un lado estamos estudiando la presentación de cualquier recurso que sea necesario ante los tribunales y, por otro, ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que examinen y analicen todas las opciones jurídicas para que en la Región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad", ha contestado el presidente de la Comunidad, que ha añadido que "sinceramente" cree que tienen a su favor el artículo 27 de la Constitución.

Durante la sesión de control, el presidente regional también ha contestado a preguntas del PSOE y de Ciudadanos sobre cuándo se va a recuperar la presencialidad en las aulas, a lo que López Miras le ha respondido que será cuando lo indique el criterio de los expertos de la comisión de Sanidad y Educación. "Nuestra intención es poder recuperarla cuanto antes, ojalá que el curso pueda terminar de manera presencial, pero tenemos que garantizarla con una situación epidemiológica que lo permita. La retomaremos cuando tengamos un criterio sanitario favorable", ha dicho.

A su vez, el presidente de la Comunidad ha aprovechado su intervención para anunciar que a los 1.500 docentes que se contrataron como refuerzo ante la situación de pandemia les prorrogarán dichos contratos hasta final de curso "para garantizar la seguridad en las aulas".

Por otro lado, Podemos ha advertido a López Miras de las malas condiciones en las que están los residentes de algunas residencias de ancianos y centros de discapacidad, a lo que él le ha señalado que se están realizando "cribados semanales" para controlar la expansión del virus y ha instado a que "la mejor manera de apoyarles es perseguir a los que no hacen las cosas bien. Las residencias de la Región cuentan con apoyo institucional y político de la Región".

Desde el PP se le ha pedido a López Miras una valoración sobre las inversiones que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado para la Región. El presidente ha hecho una valoración negativa de la asignación presupuestaria. "Una vez más se perjudica a la Región", ha apuntado señalando que la Región solo crece un 30% frente al 101% al que crecen los fondos que perciben otras comunidades.

"El 77% del presupuesto de la Región de Murcia para Educación, Sanidad o Política Social viene de ahí, por lo que si Sánchez cierra el grifo, o nosotros nos endeudamos o dejamos de prestar asistencia sanitaria y eso es algo que no haremos nunca, por eso tenemos que endeudarnos", ha indicado.

Los consejeros también se han sometido a preguntas de los grupos parlamentarios. Sobre ocupación de viviendas, el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha informado de que desde que abrieron un canal de denuncias han recibido "un aluvión" de quejas de ciudadanos preocupados por este fenómeno que les cuentan cómo se han ocupado edificios y hay incluso cultivo de drogas en su interior con enganches de luz y de agua.

El consejero de Empleo, Miguel Motas, por su parte, también ha explicado en el parlamento regional que su departamento está dedicando "recursos adicionales" por valor de más de 11 millones de euros para mitigar el impacto de la crisis por la Covid-19.

Entre las medidas puestas en marcha, Motas ha informado de que han destinado "ayudas por valor de 3,5 millones de euros para autónomos del comercio, restauración y hostelería que hayan visto mermada su actividad económica en el segundo y tercer trimestre de 2020, medidas de apoyo a los trabajadores por cuenta ajena con 2,5 millones de euros para complementar la prestación de aquellos trabajadores que estando afectados por un ERTE no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional", ha dicho.

Los socialistas han reprochado también al consejero de Salud que no dotase de los recursos adecuados al área de Salud 3, que incluye Lorca y Totana, y en el que la Covid-19 ha tenido especial incidencia en la zona. Villegas les ha contestado que fue su Consejería la que tomó la iniciativa para atajar los contagios. "El Gobierno regional de forma responsable tomó la iniciativa marcando la senda de acciones a tomar. Saldremos todos juntos y seguimos trabajando con todas las administraciones desde la lealtad", ha añadido.