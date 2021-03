López Miras no descarta hacer incorporaciones de diputados expulsados de VOX

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha recordado que el próximo jueves comienza el debate de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia firmada por Podemos, por el PSOE y por Cs. "Si nada lo remedia y si los concejales de Cs no hacen una profunda reflexión, sí que tendremos un tripartito en la séptima capital de España, y eso a mí me preocupa", ha aseverado.

En una entrevista concedida al programa de Ana Rosa en Tele 5 recogida por Europa Press, López Miras ha señalado que el pacto que "se firmó en Moncloa" preveía "asaltar varios municipios más de la Región en los que estaban gobernando PP y Cs", pero los concejales de la formación naranja ya han dicho públicamente que no tienen motivos para romper con el PP y desechan esta posibilidad.

POSIBLE ENTRADA DE EXPULSADOS DE VOX AL GOBIERNO

Al ser preguntado por si va a reestructurar más el Gobierno o si va a dar más consejerías a diputados expulsados de Vox, López Miras ha recordado él no ha "propiciado" este proceso porque estaba "cómodo y satisfecho con el trabajo del Gobierno de la Región" y con una gestión "notable" de la pandemia.

"Esta situación la provocan el PSOE y Cs en mitad de una pandemia y la firman a medianoche, con nocturnidad y alevosía", según López Miras. Ante esta situación, él dice verse obligado a intentar conformar "una mayoría estable que garantice estabilidad y certidumbre al Gobierno de la Región".

"Creo que es lo que cualquier gobierno pretende y necesita", según López Miras. Ha admitido que hay tres diputados regionales que ya no pertenecen a Vox, que se pusieron en contacto con él y le comunicaron que se sentían "atraídos" por un proyecto "liberal, moderado y de centro derecha" que él "representa".

"Me dijeron que les gustaría apoyarme, escuchar sus propuestas y acuerdos programáticos para trabajar a partir de ahí", según López Miras, quien explica que eso es lo que están haciendo. "Estamos ya esta semana trabajando y si entendemos que si es necesario para garantizar la estabilidad del gobierno hacer incorporaciones al Ejecutivo regional, las haremos", ha asegurado.

En cuanto al 'pin parental', ha señalado que no usa esa expresión porque no sabe "lo que significa", pero sí ha apostado por incorporar "todos los mecanismos que garanticen la libertad a los padres y madres para decidir la educación de sus hijos, que sean legales y que respeten, por supuesto, la libertad de cátedra y la profesionalidad de los docentes de la Región".

Al ser preguntado por si él pensaba que el anuncio de una moción de censura en la Región iba a provocar otras mociones en cadena en toda España, López Miras ha considerado que "mientras la inmensa mayoría de los españoles están preocupados por la pandemia" y la inmensa mayoría de los gobiernos están preocupados por gestionar los efectos de esa crisis sanitaria, había dos partidos, PSOE y Cs, "que han estado dos meses, durante la tercera ola que ha sido tan dura en España, gestionando una serie de acciones en cadena para arrebatar el poder al PP en todas las comunidades autónomas".

El objetivo, añade, "era que llegase el PSOE y, a continuación, pudiera convocar elecciones generales Pedro Sánchez". Sin embargo, advierte que "cuando la jugada no es justa, no es razonable, no es lógica y no tiene ningún tipo de coherencia, no ha salido, y ha ido cayendo en cadena la lado contrario del que se esperaba".

"Es que llevamos dos meses que, mientras toda España estaba en otras cosas, pedro Sánchez, Ábalos, Redondo, Arrimadas y Cuadrado estaban en los sótanos de la Moncloa viendo cómo desestabilizar todos los gobiernos del PP", ha aseverado.

"CS SE HA ROTO"

López Miras ha considerado que Cs "se ha roto", en primer lugar, "porque se ha roto la confianza de sus votantes", que no le dieron su confianza a la formación naranja "para esto". Ha recordado que el domingo pasado se publicó una encuesta realizada por una empresa de prestigio a nivel nacional que decía que siete de cada diez votantes de Cs no estaban de acuerdo con estas mociones de censura.

"Se ha roto la confianza también de muchos responsables públicos de Cs en su partido, y eso también es muy grave", según López Miras. En tercer lugar, también ha dado por "rota" la confianza entre PP y Cs, salvo en aquellos gobiernos que se van a mantener "por la confianza personal entre los dirigentes de las dos formaciones".

"Evidentemente, cuando hay un partido que es socio en gobiernos del PP y se dedica, con nocturnidad y alevosía, a excluirnos y a pactar mociones de censura con el señor Sánchez, la confianza se ha roto", ha concluido.