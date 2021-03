El 88% de las infracciones por no hacer uso del cinturón de seguridad se produce en vías convencionales

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 17.386 vehículos e impuso 216 denuncias, un 1,24% del total, por no hacer uso del cinturón de seguridad durante la campaña especial de vigilancia de uso de este tipo de dispositivos desarrollada en las carreteras de la Región de Murcia entre el 8 y 14 de marzo, informa la Delegación del Gobierno.

Entre todas esas infracciones, 191 se produjeron en vías convencionales y 25 en autovías y autopistas. “Eso quiere decir que el 88% de las mismas tuvo lugar en vías convencionales, cifra especialmente preocupante, ya que este tipo de vía sigue siendo la más peligrosa y donde mayor número de víctimas mortales se registran”, asegura Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico.

Durante estos días, los agentes controlaron 14.996 turismos, 88 taxis, 61 autobuses y 2.241 vehículos de mercancías.

En relación a los pasajeros, 56 fueron sancionados por no llevarlo puesto o no hacerlo de la manera correcta, 37 en asientos delanteros y 19 en asientos traseros.

Turismos

Conductores: 14.896 sí hacen uso del cinturón y 100 no, lo que supone un 0,67% de no uso.

Pasajeros A/D: 3.896 sí hacen uso del cinturón y 25 no, lo que supone un 0,64% de no uso.

Pasajeros A/T: 1.686 sí hacen uso del cinturón y 17 no, lo que supone un 1% de no uso.

Sistemas Retención Infantil: 566 sí hacen uso del S.R.I. o cinturón de seguridad, y 16 no, lo que supone un 2,82% de no uso.

Si tenemos en cuenta los datos de conductores que no hacía uso del cinturón de seguridad, siete de cada diez iban a bordo de un turismo particular.

Taxis

Conductores: los 87 sí hacen uso del cinturón y 1 no, lo que supone un 1,14%.

Pasajeros A/D: los 13 pasajeros hacen uso del cinturón.

Pasajeros A/T: los 38 pasajeros hacen uso del cinturón.

Autobuses

Conductores: los 61 conductores controlados hacen uso del cinturón

Pasajeros A/D: los 12 pasajeros hacen uso del cinturón.

Pasajeros A/T: los 101 pasajeros hacen uso del cinturón.

Vehículos de mercancías

Conductores: 2.198 sí hacen uso del cinturón y 43 no, lo que supone un 1,92 % de no uso.

Pasajeros A/D: 453 sí hacen uso del cinturón y 12 no, lo que supone un 2,58% de no uso.

Pasajeros A/T: 21 sí hacen uso del cinturón y 2 no, lo que supone un 8,70% de no uso.

En esta campaña participaron los ayuntamientos de Abanilla, Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos de Río, Caravaca, Cartagena, Cehegín, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, La Unión, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, Santomera,Torre Pacheco, Totana, Ulea, Villanueva del Río Segura. Los resultados de los controles efectuados por las Policías Locales de estos municipios están pendientes de ser comunicados a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia