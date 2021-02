Lali Ayguadé y Akira Yoshida presentan en el Centro Párraga su obra creada e influida por el confinamiento

El Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes acoge mañana viernes el espectáculo que los coreógrafos y bailarines Lali Ayguadé y Akira Yoshida crearon durante el confinamiento por la covid-19 y que está influido por el mismo.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca, indicó que “el Centro Párraga ofrece un espectáculo de danza contemporánea creado por dos reconocidos bailarines que se han unido para reflexionar sobre el ser humano y, más concretamente, con aquello que experimentamos, tanto física como emocionalmente, en el confinamiento que vivimos por la pandemia de covid-19”.

La obra ‘Gizaki’ muestra a dos personajes coexistiendo en una habitación. En ella, Akira Yoshida y Lali Ayguadé analizan al ser humano, reflexionando sobre los mecanismos que nos subyacen, tanto a nivel físico -la forma, la complejidad de movimiento que tienen las personas- como a nivel interior -las emociones, todo eso que no se ve, que no tiene imagen pero se siente-, así como sobre el puente que une a estos dos mundos.

En el espectáculo está muy presente la ambigüedad y se muestran personas que no saben si sienten o no sienten; si son felices o no lo son; si sonríen a causa de una emoción o una mera ejecución.

La representación de ‘Gizaki’ tendrá lugar mañana viernes a las 18:30 horas y es gratuita. El aforo está limitado y se pueden obtener las invitaciones previa inscripción y reserva en la web del Centro Párraga (www.centroparraga.es).

Sobre los creadores

Lali Ayguadé entró en el Institut del Teatre de Barcelona en 1996 y después se incorporó a la escuela de danza P.A.R.T.S., dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker. Tras su formación, se unió a la Publik Eye Company

de Dinamarca, bajo la dirección de Carmen Mehnert. En 2003 Lali Ayguadé trabajó con Akram Khan Company, Roberto Olivan, Hofesh Shechter, Marcos Morau y con la compañía de circo contemporáneo Baró d’Evel, con la que actuó en las piezas ‘Mazùt’ y ‘Bèsties’.

En 2010 fue nominada Excepcional Dancer y en 2014 Best Creator en los Critics Circle Awards de Londres. En 2016 también fue nominada Best Dancer en los Premis de la Crítica de Recomana.cat de Barcelona. Protagonizó el cortometraje ‘Timecode’, que recibió la Palma de Oro en el Festival de Canes, el Premio Goya y el Premi Gaudí, entre otros, y fue nominado a los Oscar. Actualmente está inmersa en sus propias creaciones, entre las que se encuentran la trilogía ‘Kokoro’, ‘Iu an Mi’ y ‘Hidden’; la colaboración con Guilhem Chatir en un dueto y las piezas cortas ‘Underneath’, ‘Incognito’ y ‘Gizaki’.

Por su parte, Akira Yoshida comienza bailando breakdancce de manera informal hasta llegar a la competición y obtener más 60 premios en España, Francia, Argentina y Austria. A los 23 años inició una transición a la danza contemporánea y las artes escénicas, trabajando con QuieroTeatro y la Compañía Jordi Vilaseca. Tras obtener la beca Principal Artística de Navarra se trasladó a Austria para realizar sus estudios artísticos en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo.

Ha trabajado con las compañías Hungry Sharks, Physical Momentum y Roberto Oliván Performing Arts. Interpretó la pieza de siete horas de duración ‘Who Is Frau Troffea?’ de Ceren Oran, que se representó once días seguidos en Múnich. También ha creado sus propios trabajos en solitario como ‘Home’, con el que estuvo de gira durante tres años; y ‘Burial of The Bark’ (2019-2020). Ha co-creado los dúos Gizaki con Lali Ayguadé, Hito con Chey Jurado, Ahotsag con Ziomara Hormaetxe y La ignominiosa fortuna de ser intérprete con Dunya Narli. Además de trabajar para otras compañías y realizar su propio trabajo, Akira ha trabajado como asistente de Lali Ayguadé en la creación de Verve Company Shelter.