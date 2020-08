La lactancia materna refuerza el sistema inmunitario del bebé frente a las infecciones respiratorias por lo que debido a la situación actual podría ser una de las mejores medidas para prevenir complicaciones derivadas del Covid-19 en los niños, tal y como afirma Paloma de Miguel, Consultora de Lactancia IBCLC del Servicio de Pediatría Integral del Hospital Quirónsalud Valencia, en la Semana Mundial de la Lactancia que se celebra del 1 al 7 de agosto.

Diferentes estudios publicados están poniendo en evidencia la presencia de anticuerpos específicos contra el virus en la leche materna de madres que han estado o están infectadas, por lo que la especialista en lactancia materna aconseja en estos casos “seguir amamantando al bebé siempre que se adopten precauciones como la mascarilla y el lavado de manos frecuente”.

Así mismo, la confirmación de diferentes estudios como el publicado en The Lancet Child Adolescence Health, ponen de relieve la escasa transmisión del virus Covid- 19 de las mujeres embarazadas positivas a sus bebés durante la gestación o el parto. “Por este motivo en el hospital Quirónsalud Valencia”, indica Paloma de Miguel, “aplicamos protocolos basados en evidencia, no separamos a las madres, hacemos piel con piel y favorecemos el establecimiento de la lactancia en las madres positivas por los grandes beneficios que esto supone para ambos”.

En cuanto a esos beneficios la doctora Marta Granados, pediatra del Hospital Quirónsalud Murcia destaca que “los niños que no son amantados presentan una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, otitis, gastroenteritis, diarrea, infecciones de orina, meningitis, o síndrome de muerte súbita del lactante. Además, esta protección no se reduce sólo a la infancia si no que perdura en la edad adulta”.

Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 : “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”

Bajo el lema “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable” se celebra la Semana Mundial de la Lactancia que este año se centra en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático y destaca la necesidad de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente.

WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna), entidad que trabaja conjuntamente con OMS y UNICEF y coordina cada año la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna quiere destacar así la importancia del trabajo en red del sector social de apoyo a madres lactantes con otros sectores, como los grupos que trabajan en temas medioambientales, para generar una causa común y enfatizar el vínculo entre la lactancia materna y el medio ambiente.

La lactancia materna puede ser de gran ayuda para crear un planeta sostenible. Como argumenta la especialista de Quirónsalud Valencia “todo el proceso de elaboración de la leche de fórmula requiere un gasto energético grande con una emisión de contaminantes y gestión de muchísimos residuos si pensamos desde la tetina de un biberón hasta la etiqueta de la lata de fórmula, etc. Además, al no ser amamantados los niños enferman más por lo que esto supone mayor gasto hospitalario y farmacéutico. En contra, la leche materna se toma directamente del pecho con lo que evitamos el uso de muchísimos aparatos como calienta biberones, esterilizadores, agua para preparar la fórmula y lavar todos los utensilios, biberones, tetinas, etc.”.