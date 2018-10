Kike Boned: "Queremos recuperar a la Marea Roja en el Palacio"

Kike Boned, vicepresidente Ejecutivo de ElPozo Murcia FS; Fran Serrejón, Director General de la entidad, y Diego Giustozzi, entrenador, han participado este lunes en un desayuno de trabajo con los medios de comunicación para explicar los planes de futuro en materia social, bases, comunicación y deportivo.

Kike Boned ha ejercido de portavoz para explicar que "es un buen momento para hacer autocrítica y sacar conclusiones de cara al futuro de la entidad. Tenemos que tomar decisiones en todos los aspectos para recuperar la identidad del club que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos".

Una de las principales preocupaciones se centra en la materia social ya con el paso del tiempo ha ido descendiendo el número de asistentes al Palacio de los Deportes, ante esto del Vicepresidente Ejecutivo ha resaltado que "necesitamos que la afición vuelva al Palacio, hemos perdido masa social, tenemos la obligación de enganchar a mucha más gente, queremos volver a sentir el calor de la Marea Roja. En este aspecto ha sido importante el buen arranque de competición que ha tenido el equipo, para nosotros era fundamental, pese a la dificultad del calendario, comenzar así para ir recuperando a la gente".

En cuando al comienzo de la competición Kike Boned ha destacado que "no me ha sorprendido. Desde el principio teníamos mucha confianza en esta plantilla, por esto no nos planteamos ningún fichaje. Lo que estamos viendo ahora es lo que realmente esperábamos de todos ellos".

Por su parte Giustozzi ha indicado que "estoy en el lugar donde quería estar, este club es espectacular".

ElPozo Murcia FS volverá a jugar el próximo sábado,a las 13'15, en el Palacio de los Deportes ante Inter Movistar y desde el club se confía en que haya muy buena entrada y se pide a los aficionados que vayan vestidos de rojo a las gradas.