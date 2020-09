Kamikaze regresa al Teatro Romea y retrata el lado más oscuro del poder con su versión libre de ‘Ricardo III’

El Teatro Romea de Murcia acoge este sábado uno de los últimos montajes producidos por El Pavón Teatro Kamikaze, Premio Nacional de Teatro 2017. En esta ocasión, la compañía presenta una versión libre de la obra de Shakespeare ‘Ricardo III' interpretado por el actor Israel Elejalde, protagonista de otros montajes de Kamikaze como ‘Hamlet', que también se pudo ver en el Romea, y finalista por este último trabajo del XIV Premio Valle-Inclán de Teatro.

Miguel del Arco -también director del montaje- y Antonio Rojano firman esta versión que parte de la fascinación que llegan a ejercer los malvados sobre nosotros. "¿Qué tendrán los malos que nos gusta mirarlos? ¿Qué morbo desata en nosotros como espectadores del mal?", se preguntan sus creadores, y recuerdan que, generación tras generación, personajes como Ricardo III "producen hilaridad y espanto" pero siguen ocupando las carteleras de los teatros temporada tras temporada y llenando las salas.

Explican asimismo desde Kamikaze que ‘Ricardo III' "es una función plagada de envidias, corrupción de uno y otro color, luchas de poder, codicia, injusticia, ‘fake news', engaños políticos, intereses partidistas... Bueno, lo que viene siendo un día normal en la vida pública española del siglo XXI". En esta versión libre, se ha potenciado la comedia, pero advierten de que se trata de una "risa con un regusto helado" porque es "el humor sobre el que se construye un mundo sin atisbo de bondad".

‘Ricardo III' se representará el sábado, 3 de octubre, a las 20 horas, y las entradas están a la venta por 22 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio de cada representación) y a través de internet, en www.teatroromea.es.

Circo en el TCM

Un día antes, el viernes 2 de octubre, a las 19 horas, el Teatro Circo Murcia (TCM) acogerá por su parte el espectáculo de circo ‘YOLO (You Only Live Once)', una propuesta escénica de la Compañía Lucas Escobedo que invita a disfrutar de la vida.

"'YOLO' es un canto a la vida a través del circo y de la música. Es un grito de lucha que inunda el escenario y llena el patio de butacas de ilusión. Es ese empujón que necesitamos para comenzar a construir nuestros sueños", según explican desde la compañía. Se trata asimismo de un espectáculo pensado para toda la familia que explora nuevos lenguajes en el mundo del circo y que está lleno de energía, fuerza y ritmo.

‘YOLO' también habla, a través de acrobacias, saltos, malabares, ejercicios aéreos, música y humor, del esfuerzo colectivo, del trabajo en equipo, invitando a los espectadores a dar ese salto que no se atreven, a cubrir esa necesidad de creer y crecer, superarse y avanzar.

Con este proyecto, la Compañía Lucas Escobedo -creada en 2011- ha obtenido el Premio al Mejor Espectáculo de Gran Formato y el Premio al Mejor Espacio Sonoro en FETEN 2019, además de otros reconocimientos.

Las entradas para ‘YOLO (You Only Live Once)' se pueden adquirir por 10 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio de cada representación) y también a través de internet, en www.teatrocircomurcia.es.