Javier Juárez: "Ante el Joventut tenemos que seguir con nuestra progresión ascendente"

El Palacio de los Deportes de Murcia despedirá el 2018 con un partido en el que, el UCAM Murcia CB, quiere quitarse la espina del encuentro ante el Real Madrid y volver a la senda de la victoria. El oponenete será el Divina Seguros Joventut, que además de estar en los puesto nobles de la Liga Endesa, está haciendo un gran baloncesto. “Es un rival que está haciendo una magnífica temporada y tiene un magnífico equipo. Ha mantenido a jugadores importantes y han llegado otros que también lo son. Han fichado a gente como Todorovic o los dos cuatros, que le dan mucho sentido a su juego en ataque”, ha explicado Javi Juárez.

Y es que los aficionados murcianos tendrán doble ración de baloncesto. Tras el partido ante la Penya, recibirán el 3 de enero a Movistar Estudiantes. “Son dos partidos importantes, y estamos preparados. Llevamos una buena racha en casa y la queremos ratificar ante nuestra afición”, ha asegurado el técnico madrileño, que espera a un Divina Seguros Joventut “muy sólido. Así están siendo en casa, y perdieron de 2 puntos en el Palau. Su temporada nada tiene que ver con el partido que perdieron ante Tecnyconta Zaragoza. Haríamos mal si pensáramos en eso”.

Sin duda, uno de los peligros de los de Badalona es Laprovittola, que está dirigiendo a su equipo a la perfección. “Es un jugador clave para ellos, y tenemos que trabajar en que no esté cómodo y minimizar todas sus virtudes”, ha señalado Juárez, que ha valorado el buen momento de forma que está pasando Damjan Rudez, que es el jugador de la Liga Endesa con mejor porcentaje de acierto desde el triple. “Los dos años anteriores no tuvo regularidad, y este año sí que la está teniendo. Tiene mucho baloncesto y margen de mejora. No me sorprende que lo esté haciendo tan bien”, ha admitido.

El año se acaba, y Juárez ha querido hacer balance de este principio de temporada como entrenador del UCAM Murcia CB. “Estoy muy contento con el equipo porque estamos en línea ascendente. Nos ha costado un poco empezar, y no tuvimos suerte con el calendario para los primeros partidos. El objetivo es no perder lo que ya tenemos y seguir subiendo escalones hacia arriba”, ha finalizado.