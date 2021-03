La Iglesia se suma hoy a la donación de sangre

Este Martes Santo, día en el que la Iglesia diocesana se ha congregado en torno a la tradicional Misa Crismal, desde las 9:30 horas, el Palacio Episcopal ha albergado un punto móvil del Centro de Hemodonación regional, acercando la posibilidad de donar sangre a toda la ciudadanía. De forma especial el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, había realizado una invitación al pueblo cristiano de Murcia.

Durante toda la jornada, trabajadores, feligreses, religiosos y sacerdotes han pasado por el Palacio Episcopal. «Los resultados han sido muy positivos», según han afirmado los sanitarios, pues han acudido a la invitación medio centenar de donantes, de los cuales 16 eran nuevos, obteniéndose un total de 34 bolsas de sangre.

El obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, Mons. Sebastián Chico, ha sido uno de los primeros donantes y ha asegurado que la donación de sangre es «una forma de colaborar, con la propia vida, con aquellos que están necesitando algo tan vital; es una generosidad muy grande». También ha asegurado que, en este tiempo tan especial para la Iglesia es «un gesto de caridad, de donación y de cariño», al recordar que «Cristo dio su sangre, su vida, por todos».

Inma Morales, trabajadora del departamento de administración del obispado, es una de las donantes que se ha animado por primera vez a colaborar: «Muchas veces me lo he planteado, pero entre los embarazos y el ajetreo del día a día nunca he podido encontrar la ocasión oportuna; ahora que venían a mi propio lugar de trabajo, no tenía excusa y no podía dejar pasar la oportunidad».