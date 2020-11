La huelga de los trabajadores de Latbus será todos los jueves de forma indefinida

Los sindicatos CCOO, UGT y USO, representantes de los trabajadores de Latbus en el Comité de empresa, han acordado que a partir de este juees, 5 de noviembre, la huelga se llevará a cabo todos los jueves de forma indefinida.

Después de 20 días de huelga, con un escenario sanitario "incierto" y una actitud política para atender sus reivindicaciones que deja "bastante que desear", el Comité estima que mantener la huelga durante todos los días de la semana "resulta difícil por la repercusión económica que esto conlleva".

No obstante, los representantes sindicales no renuncian a "seguir luchando por la recuperación de los servicios al cien por cien" pero entienden que esta lucha "no debe recaer exclusivamente sobre nosotras y nosotros".

"El trabajo más difícil (poner el transporte público en la agenda política) se ha conseguido y son otros actores, principalmente la ciudadanía y partidos de la oposición quienes deben asumir el relevo. Nosotras y nosotros seguiremos apoyando", añade el Comité.

No consideran esta medida como una "retirada o derrota, nada más lejos de la realidad", sino que "es un cambio, condicionado por circunstancias, pero con los mismos objetivos, que nadie piense, incluso los que no nos han apoyado que esto se queda en el camino, es una carrera de fondo y debemos regular los esfuerzos".

A partir de ahora cada jueves, después de sacar los servicios mínimos, los trabajadores se concentrarán frente al Ayuntamiento por el restablecimiento de los servicios y el reingreso de los trabajadores y trabajadoras que siguen en ERTE.

"Con estas movilizaciones pedimos garantizar el derecho de toda la ciudadanía pedanías incluidas a un transporte público de calidad", concluyen.