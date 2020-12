Hostemur tilda de "sinsentido" que no puedan abrir los interiores de bares en municipios con baja incidencia

Hostemur ha tildado este viernes de "sinsentido" la postura del Gobierno regional de no permitir la apertura de las zonas de interior de los locales de hostelería en municipios donde la incidencia de la pandemia es baja o nula, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

"No tiene sentido que con las limitaciones de movilidad entre municipios y con pueblos como Ojós, donde no hay casos de Covid-19, los bares y restaurantes no puedan ofrecer servicio en el interior de sus establecimientos", ha indicado el presidente de la patronal, Jesús Jiménez.

Hostemur ha puesto de relieve la "gran inversión" del sector de la hostelería para adaptar sus establecimientos al protocolo anti-COVID, lo que, a su juicio, "les convierte en uno de los sectores más cumplidores con las actuales medidas higiénico-sanitarias".

"Además ahora han llegado las bajas temperaturas que alejan a los clientes de las terrazas. Necesitamos soluciones urgentes", ha apuntado al respecto.

Apertura en el puente

Por ello, los hosteleros han solicitado la "apertura urgente" de los interiores de los establecimientos. "Si no se permite la apertura parcial del puente de diciembre, que es lo que da oxígeno para mantener puestos de trabajo en enero, febrero y marzo, la quiebra del sector será irremediable", ha precisado Hostemur.

En este contexto, la patronal ha pedido "igualdad de condiciones con otros sectores equiparables", entre los que ha citado los establecimientos de juego y apuestas, que pueden abrir sus zonas de interior con reducción de aforo.

"Ha quedado demostrado que la hostelería no es el problema cuando se incrementan los números de casos de coronavirus y señala como esenciales medidas adoptadas como el toque de queda, la limitación de movimientos entre municipios y la reducción social a grupos de seis personas", ha añadido.

Por último, han recalcado que el ejemplo en esta situación "está siendo Madrid, donde la hostelería ha seguido abierta en todo momento y los niveles de la pandemia están controlados".