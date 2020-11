Hostemur reclama la apertura de toda la hostelería regional, incluidas las zonas interiores

"Es un alivio para la hostelería de esos diez municipios que se haya permitido la apertura en su parte exterior, pero es primordial que se abra ya el resto en la Región porque nos encontramos ante un punto de no retorno para la viabilidad de los negocios". Estas son palabras de Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, que aplaude la decisión del Gobierno regional de permitir la reapertura de los bares y restaurantes en Cartagena, Abarán, Águilas, Beniel, Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Pliego, Santomera y Ulea.

Para la patronal esa petición viene respaldada por un dato aportado ayer por la Consejería de Salud, que informaba que la Región de Murcia registró el menor nivel de contagios diarios desde finales de agosto. "Es el momento de reabrir la hostelería. Ha quedado demostrado que no somos es el problema. No lo éramos antes y no lo estamos siendo ahora. Las medidas realmente efectivas están siendo el toque de queda, la limitación de movimientos entre municipios y la reducción social a grupos de 6 personas", indica Jiménez, que señala como ejemplo la gestión en Madrid, donde la hostelería no ha cerrado y los casos por COVID están en niveles controlados.

Zonas interiores

Los hosteleros también piden a los responsables sanitarios que valoren las inversiones de los locales del sector para adaptar sus establecimientos al protocolo anti-COVID, con instalaciones de equipos de ventilación que ayudan a mantener las medidas higiénico-sanitarias.

"Pedimos también la reapertura de las zonas interiores porque, si bien ahora son buenas y se pueden usar las exteriores, que en breve llegarán otras más duras que harán huir a los clientes de las terrazas", informan desde Hostemur.