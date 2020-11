Hostemur achaca el nuevo cierre de la hostelería a la "incompetencia" del Gobierno regional

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia ha achacado el nuevo cierre de la hostelería "a la incompetencia del Gobierno regional para frenar los contagios".

"Según los datos aportados por el ministro de Sanidad, solo el 3,2% de los casos de contagios de coronavirus en nuestro país se han producido en la hostelería, pero el Gobierno regional cree que la mejor medida para atajar la pandemia es cerrar el sector", se duele el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez.

A su juicio, "es un despropósito total, una demostración de incompetencia, que va a acabar con muchos empleos y va a llevar a la ruina total a multitud de empresarios".

De hecho, la patronal echa mano de los datos en otras comunidades para argumentar su "profundo malestar". En Madrid, explica que "han mantenido la hostelería abierta con un toque de queda a las 00.00 horas y los contagios han descendido". En contraposición, advierte que en Cataluña "el sector lleva cerrado dos semanas y los contagios han aumentado exponencialmente".

"Quizás el problema esté en los políticos y en las decisiones que están tomando", reflexiona Jiménez, que plantea que las medidas más restrictivas para la hostelería están favoreciendo actividades incontroladas como fiestas particulares, botelleos en las calles o eventos privados clandestinos...".

"Incompetencia" de las autoridades

Los hosteleros critican que, con este cierre anunciado para el próximo sábado y sin concretar su duración, "se criminaliza nuevamente al sector de la hostelería, justificando la incapacidad de la administración con el cierre de la restauración".

"El sector ha trabajado duramente para mantenerse abierto y finalmente vemos como la incapacidad de nuestros políticos y sus técnicos nos llevan otra vez a un cierre de la hostelería e incluso a un confinamiento en los próximos días", explica el presidente de la patronal, que reclama que si en 15 días no ha mejorado la situación el equipo de Gobierno y sus técnicos deben dimitir.

Una medida que a ojos de los hosteleros vuelve a demostrar el "fracaso" de la política de contención de contagios del Gobierno regional. "Nunca nos hemos negado al cierre si es la solución al freno de la pandemia, pero no es lógico cerrar nuestros locales y no aplicar también otras medidas más restrictivas, como por ejemplo un mayor control de las reuniones privadas", razonan en Hostemur.

Ánimos para el sector

En estos difíciles momentos, desde la patronal se quiere mandar al sector un mensaje de ánimo y de lucha. "Es complicados, pero debemos aguantar por nuestras empresas y por nuestros trabajadores. La sociedad murciana también lo tiene claro y está con nosotros", indica Jiménez.

Ahora Hostemur pone sus esperanzas en las medidas y ayudas que se presenten para el sector, aunque la confianza vista la experiencia es poca. "Es un dinero que si llega servirá para mantenernos vivos durante este cierre. Pero tampoco esperamos mucho porque aún no ha llegado un solo euro a todo el sector en todos estos meses. Por lo visto los hosteleros no somos personas, no tenemos familias, ni gastos", se quejan.