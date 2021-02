El Grupo Municipal Socialista detecta la detecta falta de 342 vacunas que deberían estar administradas

El Grupo Municipal Socialista ha detectado que faltan 342 vacunas que deberían de estar administradas el día 20 de enero, según un informe remitido a petición de los socialistas por el propio concejal Coello el día 25 de este mes, y comparado con el listado público.

Serrano afirma que “es un escándalo nacional que no se merece esta Institución, y el alcalde tiene la obligación de dar explicaciones para no poner en tela de juicio el nombre del Ayuntamiento de Murcia, y para que la ciudadanía recupere la confianza en los gestores públicos. Para conseguir eso debe de empezar por el cese inmediato del concejal Coello”

Según una información que solicitó el Grupo Socialista al Concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, se indica que hasta el día 20 de enero se administraron 5.398 vacunas, todas las recibidas por el servicio. Sin embargo, según el listado público, hasta el día 20 de enero se administraron 5.056 vacunas, todas 1ª dosis. “Entre las dos informaciones hay un desfase de 342 vacunas que no entendemos. ¿Dónde están esas vacunas?”, explica José Antonio Serrano.

“La acumulación de incongruencias nos parece intolerable. Ballesta está tardando en dar explicaciones, se les están acumulando las “modificaciones” y ya no saben con qué otra mentira van a tapar la siguiente”, afirma Serrano. Así mismo, entiende que el alcalde no quiera dar la cara “porque no cuadra nada, han hecho un puzzle para encajar la vacuna de Coello, y no sabemos qué irregularidades más, y les faltan piezas para completarlo, deben de estar haciéndole un croquis para entenderlo”.

Los socialistas recuerdan que el alcalde tiene delegadas las competencias de salud en el concejal Coello, por lo que es igual de responsable que él, en las irregularidades que se comentan. Serrano es tajante en este sentido: “si el alcalde no cesa de inmediato a Coello, nos tendremos que preguntar si es que Ballesta oculta algo. Tiene que salir a dar explicaciones de inmediato o entenderemos que es cómplice”.