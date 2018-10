Un gol en propia puerta del Real Murcia impide la victoria grana ante San Fernando (1-1)

El Real Murcia no ha podido conseguir su tercera victoria consecutiva tras el empate ante San Fernando en Nueva Condomina en un encuentro en el que los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 60 cuando Víctor Curto puso el 1-0. El partido parecía estar controlado por los de Manolo Herrero pero en la recta final los visitantes buscaban el gol encerrrando a los granas en la portería de Mackay. Cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en casa llegó el gol en propia meta de José Ruiz para concluir con el empate 1-1.

Después de una semana complicada se presentaba el Real Murcia en su estadio, con todo lo sucedido por el impago de las nóminas e incluso la protesta simbólica de la plantilla el pasado jueves. Los de Herrero siguen como el único equipo invicto del grupo y se mantiene a tres puntos de líder Melilla. Al final del enfrentamiento el central Hugo Álvarez, en Onda Regional, ha sido contundente al indicar que "nadie piense que no nos vamos a dejar la piel en el campo. No vamos a fallar a la afición. Se está incumpliendo las palabras que se nos dieron. Confiamos en que esta semana nos puedan hacer algo. A mi me preocupa más lo que sufren miembros del club que necesitan sus nóminas para el día a día. No tenemos buenas referencias de la persona que supuestamente es el dueño del club y los actuales gestores han hecho cosas pero ahora se está inclumpliendo. Vamos a seguir confiando. Nosotros vamos a trabajar a muerte"

Desde el inicio el Real Murcia salió a dominar el balón en la Nueva Condomina. Con el esquema habitual de Manolo Herrero, sus pupilos lo intentaron con jugadas laterales con el desborde de Héber Pena y Alfaro, así como las incorporaciones de un activo Forniés. Dani Aquino tuvo un acercamiento con un balón en largo que controló y no pudo rematar en segunda instancia por un rápido guardameta rival. También el pase interior sería una de las armas utilizadas en la primera mitad con la sociedad Héber-Curto, donde el delantero gozaría de un disparo dentro del área que detuvo Gálvez.

En la segunda mitad arrancó mejor el San Fernando, quien consiguió forzar un penalti en los primeros compases. La pena máxima fue errada por Carri. Después del penalti, los azulones vieron a un Real Murcia potente que llegó a la meta de Gálvez. En una buena jugada combinativa entre Héber, Aquino y Curto, el de Ferrol empujó el esférico en el área pequeña hacia las mallas, pero el colegiado señaló fuera de juego. Pocos minutos después, el propio Pena puso un centro franco a Curto para que el de Tortosa volviese a ver puerta en Nueva Condomina a la hora de juego y adelantar al Real. En los últimos minutos el San Fernando CD apretó a los de Manolo Herrero, con un larguero en un libre directo, un saque de esquina cerrado que detuvo con una gran estirada Mackay y un centro envenenado en el descuento que intentó despejar sin fortuna José Ruiz, enviando el balón a la portería local.

