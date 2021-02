El Gobierno regional anuncia un nuevo plan de rescate a la hostelería y triplicará su presupuesto al comercio

La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha anunciado que el Gobierno regional está pendiente de lanzar un nuevo plan de rescate de la hostelería en función de las próximas restricciones que se puedan producir y, además, triplicará su presupuesto destinado al comercio en 2021.

El Comité Económico del Covid-19 se reunirá el próximo viernes, 12 de febrero, para analizar la situación económica y empresarial de la Región, las perspectivas inmediatas y las medidas que el Gobierno murciano puede adoptar para "ayudar a todos los sectores económicos regionales a superar esta dura coyuntura, en especial a los más afectados".

Así lo ha hecho saber Martínez Vidal, quien ha recordado que este Comité ya se ha reunido en seis ocasiones y está integrado por una treintena de representantes sectoriales del empresariado murciano, la patronal, las cámaras de comercio, las distintas consejerías, la Autoridad Portuaria, entre otras entidades.

Al ser preguntada por si este Comité va a abordar un nuevo plan de rescate para la hostelería, Martínez Vidal ha explicado que está en coordinación con la Comisión de Comercio y Competitividad de la CROEM y con la Federación de Comercio de la Región de Murcia (COREMUR), a los que ya ha anunciado que la Comunidad triplicará en este ejercicio de 2021 su presupuesto en comercio.

"Estamos trabajando ya para destinar esos 5 millones de euros a una primera fase del plan de rescate del comercio", según Martínez Vidal, quien ha explicado que los presupuestos están ahora mismo prorrogados y está a la espera de aprobar esas partidas en cuanto se aprueben las nuevas cuentas.

Martínez Vidal ha subrayado que la "prioridad" para el Gobierno regional es que los empresarios, las pymes y los autónomos, que son los que crean "empleo, riqueza y prosperidad", superen esta crisis y que "nadie se quede atrás". En esta "lucha", ha destacado que "todos estamos llamados a sumar".

PETICIONES AL CONSEJO INTERTERRITORIAL

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Martínez Vidal ha recordado que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, participó este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que expuso que la Región continúa con la tendencia de reducción de casos y de la tasa de incidencia, que ha bajado un 40% en la última semana.

El Gobierno regional insistió en que el Ministerio habilite "los mecanismos necesarios que garanticen el suministro de vacunas comprometidas y que se agilice su envío para poder seguir avanzando en el proceso de vacunación".

También solicitó que se aborde con carácter de urgencia el estudio de las nuevas cepas y su incidencia territorial, así como habilitar mecanismo ágiles que permitan, llegado el caso, agilizar la toma de decisiones a nivel nacional.

Asimismo, el Gobierno murciano sigue reclamando al Gobierno central "que actúe frente a este nuevo pico de la pandemia" y que "no nos condene a 17 planes distintos para luchar contra el mismo virus".

SITUACIÓN ECONÓMICA

"Junto a esta delicadísima situación sanitaria nos encontramos con que, un año después del inicio de la pandemia, la situación económica es también muy desfavorable en todo el mundo", según Martínez Vidal, quien ha recordado que el PIB ha caído en España por encima del 11% y con los peores datos de Europa.

Además, ha recordado que ya hay casi cuatro millones de personas sin empleo, a las que hay que sumar "cientos de miles que se encuentran en ERTE".

Mientras tanto, la caída del PIB en la Región en 2020 se ha situado en torno al 8%, tres puntos medios que la media nacional. "Resistimos mejor, gracias a la fortaleza de nuestro sector primario y de nuestros servicios esenciales; también a nuestro tejido industrial y al esfuerzo de nuestros autónomos y empresarios que luchan cada día para mantener su actividad. así como a las distintas medidas que ha ido aprobando el Gobierno regional para hacer frente a esta crisis".

Ha valorado un dato "significativo", y es que en el año de la pandemia "ha crecido el número de puestos de trabajo y el número de autónomos en la Región que es, además, la Comunidad que más empresas ha creado a nivel nacional".

"En medio de esta gravísima crisis, solo dos comunidades hemos conseguido crear empleo en España en 2020, y la Región es la primera, con más de 2.100 puestos de trabajo más que hace un año y 5.500 parados menos, ha ensalzado.

Ha subrayado que una buena parte de los nuevos autónomos son jóvenes, lo que explica que Murcia sea la comunidad con mayor descenso del paro juvenil, cuatro puntos menos que hace un año. Asimismo, ha destacado que casi la mitad de los receptores de las ayudas del Gobierno regional en este último año son nuevos beneficiarios, especialmente micropymes y autónomos.

Además, ha destacado que 2020 ha sido el año en el que, por primera vez, el Gobierno regional ha aprobado ayudas a profesionales liberales y mutualistas, como arquitectos, economistas, abogados, dentistas y, en definitiva, "ayudas para quienes más lo necesitan y para sectores concretos como el de la hostelería y el comercio, que lo están pasando realmente mal".

No obstante, ha reconocido que "no podemos pararnos aquí", y ha reconocido que el mejor plan de rescate "es facilitar las condiciones para que la gente pueda trabajar, y no paralizar la economía por las restricciones sanitarias sin tener en cuenta las particularidades de cada actividad".

CIRUGÍA FINA

"No se trata de elegir entre salud y economía, sino de afinar lo máximo posible con las medidas que ponemos en marcha, para no añadir más problema a la pandemia, el desastre económico y sus gravísimas consecuencias sociales", según Martínez Vidal, quien ha considerado que "tenemos la obligación de hacer cirugía fina para reducir los daños y facilitar la actividad económica en la medida de lo posible".

Al ser preguntada por si el Gobierno regional no está afinando con las medidas de restricción para frenar los contagios, ha explicado que todas las medidas "se adopta con criterios sanitarios".

Ha destacado que esta semana se ha reducido una reducción del 40% en el índice de contagios, lo que es el "mejor indicador que demuestra que vamos por el buen camino". No obstante, ha señalado que, como consejera de Empresa, su obligación es "defender siempre el interés de las empresas y de la actividad económica de la Región".

"Por ello, nosotros siempre vamos a solicitar en el seno del Comité del Covid que se compatibilicen las restricciones sanitarias, que lógicamente son necesarias, con la actividad económica", según la consejera, "al igual que se hizo en su día con la apertura selectiva de la hostelería o ahora, con la ampliación del horario del servicio de reparto de comida a domicilio".

El objetivo, añade, es intentar que "los distintos sectores económicos puedan compatibilizar esa situación en la medida de lo posible".

En cuanto a la ampliación del horario de reparto de comida a domicilio, ha confirmado que el Comité de Seguimiento del Covid está trabajando en un informe técnico que justifique esta medida y está a la espera de que le den una respuesta en este sentido.